扎希：確保履行責任 雇主今起承擔外勞人頭稅

（布城31日讯）副首相拿督斯里阿末扎希说，自明日（2017年1月1日）起，雇主须负责缴付聘请外劳的人头税。

阿末扎希也是内政部长，他说，上述根据雇主强制承诺（EMC）实施的新规定旨在确保雇主对所聘用的外劳负上全责，从外劳的申请阶段开始生效，直到外劳被送回来源国为止。

他今天发文告说：“从上述日期起，雇主不能再从外劳的薪金中扣除人头税。”

他说，这项新政策将确保雇主履行照顾员工的责任，从而避免外劳逃跑、非法换工及逾期逗留成为非法移民的问题。

此外，阿末扎希也提醒雇主务必遵守外劳住宿最低标准指南，提供住宿予外劳。

阿末扎希说，政府也将在近期内推出承诺函，列明雇主聘请外劳须履行的责任及须遵守的条件。

他说，政府也将重新检讨雇主引进外劳所缴付的押金金额。

“现有金额看来太低，不足以起到防范措施的作用，无法确保雇主在合约到期或不再需要外劳时，送有关外劳回国。”

阿末扎希指出，政府接获报告指有许多雇主没有对他们引进的外劳负责，以及违反法律和规定，包括没有根据最低薪金制发薪，限制外劳的行程，以及扣留他们的护照。

他说，有一些案例是外劳逃跑后，雇主就撒手不管，交由移民局、警方和其他机构寻找并遣返那些外劳。

他指出，上述例子也让不负责任者趁机进行贩运人口活动。