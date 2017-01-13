扎希：涉200億人民幣 逾700罪犯遣返中國

阿末扎希召开记者招待会。

（北京12日马新社讯）过去数年，我国已遣返744名涉及欺诈及网络赌博罪行的中国公民，其中所涉款额达200亿人民币（约130亿令吉）。

副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希说，中国非常感谢大马警方打击以大马为基地的犯罪集团，这些集团涉及中国公民及另一国家。

他说，这些成就是大马和中国安全部队持续密切合作所取得的成功，双方经常商讨攸关跨边界犯罪的各项课题。

阿末扎希今日对记者说，他这次受邀对中国展开工作访问，成功解决数项让中国人民蒙受巨大损失的欺诈活动，以及与中国安全事务有关的课题。

阿末扎希受中国公安部部长郭声琨之邀访问中国。

他也会见国际刑警组织主席孟宏伟，以及中共中央政法委员会书记孟建柱。

他说，在会见国际刑警主席时，也达致一些共识，包括拉近在本区域负责政策和安全课题的部长关系。

他说，区域和全球阶段的讨论必需更频密的展开，因为很多课题必需获仔细讨论，以强化国际刑警组织。他指出，国际刑警大会将于9月在北京举行。

另外，截至2016年12月，在我国落网的28名涉嫌参与东突厥斯坦回教运动（ETIM）的中国公民，已遣返回中国。

副首相拿督斯里阿末扎希说，政府过去逮捕260名涉嫌参与上述组织的分子，包括大马公民，他们是基于犯下各种牵涉支持上述组织的罪行而被捕。

他说，政府所援引的法令条文，包括2015年对抗外国恐怖主义特别措施（SMATA）。

阿末扎希也是内政部长。他召开记者会对随团采访的大马媒体说，中方感谢大马警方追踪上述组织的效率。

目前访华的扎希说，他与中方的同僚探讨安全、恐怖活动的课题，中方也难逃内部的安全威胁，包括受训的组织成员加入海外的达伊沙组织。

“当中包括旅居土耳其、叙利亚及伊拉克的中国公民，他们透过几个国家入境大马，然后利用国际护照飞赴伊斯坦堡或安卡拉后入境叙利亚及伊拉克。”

他说，大马是掌握中方提供的情报后，将上述人等缉拿归案。