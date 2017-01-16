我爭霸東運會 派史上最大團

（吉隆坡15日讯）东道主大马将在今年第29届东南亚运动会派出我国史上规模最大、预计超过900人的代表团，而且在赛会前一个月才定出最终选手名单，呼吁本地各项目的健儿们尽量争取出战的机会！

7月才定最终选手名单

非计划健儿可角逐资格



大马这次主场出击，目标早已瞄准全场总冠军。国家体育理事会运动员部门代总监杰弗里在周六的2017吉隆坡东运会第二次领队会议后，透露为了达到以上目标，将派出可能多达925人的代表团，他同时也说：“我们如今‘我们是冠军’东运备战计划下的运动员有超过800人，不过未必全部都会被挑选为代表大马出战这次难得的主场盛事。而且7月才截止报名，所以那些不在‘我们是冠军’计划的我国运动员还有时间在国内外赛事去证明自己实力，以夺得东运资格。”

杰弗里表示：“我们会在3月第一次举行运动员遴选委员会会议，我们也已经通知国内各体育总会，他们都可以提名比备战计划健儿表现杰出的运动员代表大马出征东运。”

首次参加每个小项

他同时强调：“作为东道主，这次是我们第一次在每个小项都派至少一位大马人参加角逐。”大马唯一当上东运会总冠军，正是在2001年作为主办东道主的时候，而且当时有26个小项没有派员参加，规模达557人。本届吉隆坡东运将有将有38个运动、共405个竞赛项目。

此外，大马团长拿督甄玲心表示目前仍未设定具体赛前奖牌目标，主要是让大马选手可以专心训练，大马奥理会会长东姑英南也表示言之过早。

黄殷豪任2018共运团长

另一方面，东姑英南宣布说，大马奥理会同意将委任大马壁球总会会长黄殷豪为2018年澳洲黄金海岸共运会的大马代表团团长。

阿茲祖只拼2項個人賽

大马脚车总会证实，里约奥运会铜牌得主、大马“脚车王子”阿兹祖在今年吉隆坡东运会只登场2个项目，而且都是个人赛。

大马脚车总会会长拿督阿布沙玛解释说，这是因为不想给予阿兹祖太多负担，而拒绝了有些人提议将阿兹祖报名多数个赛项如1公里计时赛和团体冲刺赛。“我们只替阿兹祖报名参加男子200米冲刺赛和其强项麒麟赛。我们相信在只有2个赛项的赛程下，他可以全神贯注为大马确保金牌入袋。”

同时，大马的金牌希望也落在新锐沙费道斯身上，惟阿布沙玛说其赛项未定。女将方面，奥运选手法特哈则将在500米计时赛、200米冲刺赛和麒麟赛共3个项目上被寄以厚望。此次2017吉隆坡东运会的场地脚车项目将在临近赛会收官阶段才登场，日期是8月28日至30日。

廖建良欲突破低迷

圓16年完美循環夢

大马资深保龄球名将廖建良放眼一洗去年低迷的失意，以完成能在16年内两次参与在大马举办的东运会这一壮举的梦想。

这位41岁大马国手老将正是在2001年吉隆坡东运会粉墨登场成就其东运会首秀，东运会16年后再回归吉隆坡，期间除了没有保龄球赛项的两届外都没缺席、并每次东运参赛都夺牌的廖建良希望能如愿披上国家队战衣，完成这“完美循环”。

他说：“不是很多人都能坚持（在国家队）这样久。既然上次大马举办时我都在了，我不想错过这次在自家门前出战的机会。我还没失去对保龄球的热诚。”

只是，廖建良在2016年的战绩未见理想，在泰国公开赛摘下亚军为最好成绩，在其他的赛事都未能跻身三甲，甚至没获召入队出战香港亚锦赛。

因此，廖建良视在2月至3月期间举行的卡塔尔艾米尔杯、巴林公开赛和3月18日至25日于慕尼黑举行的欧洲挑战赛为其救赎的机会。大马保龄球总会将在3月选出今年国家精英队6男6女的阵容。

他说：“我的背部小伤有点影响了去年的表现，现在人才辈出，我必须突围才行。接下来这3站比赛对我和国家队而言是非常重要的。目前男队有8人，且看队伍要淘汰两人、全保留下来还是怎样。”