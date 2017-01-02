吉隆坡东运会大马代表团团长拿督甄玲心（中）和国家体理会总监拿督阿末沙巴威在日前的集训营上与众东运国手造势，誓要在主场力助大马当上本届赛会霸主。

（吉隆坡31日讯）告别激昂奥运的2016年，国内外体坛也即将迎来崭新一页的2017年。尤其对于大马体育迷而言，我国是否能在主场如愿当上吉隆坡东运会霸主，羽球队可否在东运同时期的世锦赛大有斩获，成为最大期待！

放眼2017，作为一个“后奥运”时代的体育“小年”，虽然没有奥运会、世界杯这样的世界级大赛，也没有亚运会、欧国杯这样的洲际大赛，不过羽球的苏迪曼杯、足球界的洲际杯、非洲杯、最后阶段的世界杯外围赛、亚洲室内与武道运动会、世界大学生夏季运动会、NBA、网球四大满贯赛、冰雪盛宴等比赛也将继续吸引眼球。

对于大马体坛而言，瞩目大赛将由在5月21日至5月28日于澳洲黄金海岸举行的第15届羽球苏迪曼杯掀开序幕，除了是对国羽5个单项的综合实力作出考验，也是对接下来有更加重要使命的东运会和世锦赛是个良好的热身机会。

8月19日至31日，是第29届吉隆坡东运会举办的日子，收官日也恰逢我国的独立日。为此已进行“我们是冠军”备战计划和“领奖台计划”等等作为准备的大马代表团，是否能延续在2016年里约奥运会通过羽球、跳水和场地脚车各自创史的辉煌，发挥突破的水准在东运会再闯高峰，登顶奖牌榜全场总冠军以贺独立国庆日，相信将再度掀起大马子民对体育的热潮。

同时，国羽将兵分两路，除了一部分顶尖选手将在吉隆坡东运为主队争金，以李宗伟为首的奥运级选手将出征8月21日至27日，在苏格兰格拉斯哥举行的羽球世锦赛，朝大马羽球首个世界冠军梦进发。

另外，第29届世界大学生夏季运动会将从8月19日至8月30日在台北市举行。世大运会素有“小奥运会”之称，比赛含金量很高，且看大马选手可否在本届突破两年前上届2铜、并列第58名的成绩。

此外，很多项目的世界锦标赛将如期进行，其中比较重要的包括田径、游泳、乒乓、体操、举重、斯诺克等项目，让“后奥运年”的2017年不乏精彩体育赛事。

駱佳宜跳水瞄至少1金

迈向新的一年，19岁的大马跳水小将骆佳宜放眼在吉隆坡东运会摘取佳绩，其目标更是瞄准至少1金。

骆佳宜在过去10月与古晋举行的世界跳水大奖赛大马站拿下2铜成绩。她信誓旦旦地说：“我希望能为大马在东运会赢取至少1枚金牌。”她也极可能与莫哈末沙菲克继续搭配出战混双赛，两人曾在2015年的世界跳水大奖赛波多黎各站夺混双3米板冠军。

“因是主场作战，我一定要拿出全部实力，就如过去我在国际舞台所做般。”骆佳宜也是“我们是冠军”计划中的夺牌潜力选手。