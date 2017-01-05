首页 新闻 大视野 懷孕19周知胎兒無腦 媽媽懷到足月：她有使命

懷孕19周知胎兒無腦 媽媽懷到足月：她有使命

发布于 January 5, 2017
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（美国4日讯）“我们知道她有使命的，虽然她不是为这世界而设。”俄克拉何马州一位妈妈坚定的说，她与丈夫虽然得悉即将来临的小生命患有无脑畸形，但仍坚持诞下畸胎，并将宝宝器官捐出遗爱人间。
34岁的埃亨是位全职妈妈，她在2013年6月26日诞下爱女安妮，替2名宝贝女儿添了一名妹妹，不过早在安妮出生之前，埃亨与丈夫就知道这是个遗憾的结局。
埃亨忆述当年怀孕19周时，扫瞄显示安妮患无脑畸形，生活短得只能以小时来计算。堕胎可能是不少同病相怜的孕妇的选择，但两夫妇为了见爱女一面及捐赠她的器官，始终选择了继续怀孕。
埃亨如是道：“怀一个病入膏肓的宝宝到足月，是我至今做过最难的一件事。对我们来说，即使在我们可怕的心碎当中，我们也可看到如此多的美。”安妮出生后，埃亨与丈夫及一对宝贝女儿抓紧不多的时间与她相聚，后来安妮喘了一口气，做妈妈的就知道她是时候要走了，“安妮整天与我们在一起，而且她准备好了，假如她要死，我庆幸她死在我怀里”。一家人与安妮相聚14小时58分，今生缘份就到此为止。
由于安妮的氧含量太低，故她的器官并不适合做移植，但一家人总算可捐出她的心瓣及部分器官作研究用途。

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