慶蘇丹登基50週年 10月展開系列活動

主要资源与旅游部部长拿督阿里自皇家汶莱航空公司总裁卡兰与行销与市场主任柏特手中，接过皇家汶航所赠送的纪念品。

（本报斯市17日讯）汶莱全国上下将在今年10月庆祝苏丹陛下登基50周年纪念，系列庆祝活动将在庆典活动期间举行。

主要资源与旅游部部长拿督阿里在2017皇家汶莱航空公司行销与市场论坛上，发表谈话时指出，2017年一整年中将有诸多缤纷多彩的活动，在期间举行。

“除了上苏丹陛下登基活动外，还将有已定于2月22日至26日，在此间举行的美食周及在11月举行的亚细安心脏大会等。”

他强调，今年也是亚细安组织创立50周年，而亚细安50周年旅游活动也随之推展。汶莱也在该意义深重的旅游年中，被选为亚细安50年旅游魅力之城。

对于推销汶莱的旅游业与产品，他表示能抓住“对的时机”是至关重要的。在有关方面，业者与旅游部都必须对国内及海外各地的假期时间非常敏感。

他表示说，就如7至8月是中东与欧洲国家的夏日长假，因此他希望各方能共同合作在每年3至4月份期间，针对相关市场进行宣传，让汶莱成为他们另一个度假胜地的选择。

他也强调，该部持续和外交与贸易部保持密切合作，尤其是在改进海外旅客申请汶莱签证的程序上，让汶莱签证的申请更为透明，也更为方便旅客。

他指出，目前在网上也有更多及更具体的汶莱签证申请要求条件等相关方面的资讯。

阿里表示，尽管汶莱旅游业目前在旅客到访人数等多方面的发展都非常正面，不过这些旅客在汶莱逗留的时间稍短，而酒店入住率也仅有36.59%。

就此，他期望各方能共同努力，让海外旅客能在汶莱逗留更长时间。