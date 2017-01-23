慣犯拒驗尿長刀刺3警 30歲在逃巫青遭通緝

（大山脚22日讯）遇警截查拒绝验尿，巫裔男子反抗不遂复以利刀刺伤3名警员，其中包括大山脚警局局长，拥有强奸及偷窃犯罪前科嫌犯仍在逃！

大山脚巴刹街周六晚发生警员遭攻击事故。30岁巫裔男子因拒绝接受尿液检测，欲从娱乐中心逃跑时以一尺长利刀攻击3名警员，嫌犯虽逃脱，惟与其同行的妻子因尿液检测呈阳性被捕。

事发后，警方将巴刹街路口封起禁止民众进入或围观，警方特别调查组（D9）也前来调查，并地毯式搜寻过程将近3小时，使现场气氛紧张，令当地商家因感到害怕纷纷提早打烊。

爬上天花板从屋顶逃走

威中警区主任聂罗斯助理总监受询时证实此刺伤3名警员事故，并表示警方正通缉该名30岁涉案嫌犯莫哈末法西米尔。

他说，警方相信该名嫌犯是爬上天花板后从屋顶逃走。

“虽然，事后马上召来消拯人员出动长梯爬上该娱乐中心屋顶搜寻嫌犯长达2小时，惟暂无所获。”

他指出，威中警方行动室是在周六晚11时30分，接获大山脚警局局长投报指巴刹街的士车站前发生冲突事件。

他表示，3名被刺伤的警员包括右手受伤的局长加聂斯（56岁）、右腿受伤的普通警员古赛里（22岁）及右手受伤的威越（26岁），分别被刺伤伤口长1至2厘米。

“3名警员受的伤属于皮外伤，治疗后目前已出院休息。”