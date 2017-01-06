慟！18歲生日前 妙齡姐妹葬火窟

屋主的两名女儿来不及逃生，消防队员救出其中一人时已无呼吸心跳。

（台湾5日讯）高雄一处四楼透天民宅昨晨发生火警，一家七口受困火场，屋主夫妻五人幸运逃过一劫，但正值青春年华的2名女儿却不幸葬身火窟，因一家人与邻居互动良好，遭死劫的姐妹花更是待人有礼，邻居惊闻噩耗，激动哽咽地说：“真的好不舍！”

火警中不幸遭呛死的是王妤庭（17岁）及王柔婷（15岁）二姐妹，姐姐就读树人医专护理科，仅差10天就满18岁，妹妹就读阳明国中二年级，另遭呛伤住院的弟弟王洪翔（13岁）就读阳明国中一年级。

警方指，屋主王士铭（41岁）从事殡葬业，与妻子林金雅（39岁）结婚近二十年，育有3女1男，除这对姐妹与儿子外，还有名4岁女儿，在鸟松区透天民宅住十多年，王的母亲黄铨凌（63岁）从事脚尾饭制作。王家将一楼当工作室，儿子睡二楼、母亲睡三楼，屋主夫妻及三名女儿则睡四楼房间。

昨晨4时，邻居发现火苗从二楼窜烧，警消获报赶到时，屋主偕妻子抱着4岁女儿在四楼阳台高声求援，情况危急。

因巷道狭窄，云梯车无法升起，消防人员冒险冲进二楼将屋主儿子救出，再上到四楼救出屋主夫妻及幼女，事后在四楼房间床上发现受困呛昏的姐妹，紧急送医仍不治。王母当时听到儿子呼喊声，从三楼后阳台爬到隔壁幸运逃过一劫。王母事后得知2名孙女葬身火窟，难过痛哭。

火警40分钟后扑灭，警消勘验发现起火地点在二楼客厅，初判是电气设备或电线老旧引起，确切原因仍待调查。