慕尤丁：他敢怒敢言 一切以砂馬利益行先

仪仗队缓缓将首长阿德南的灵柩抬入州回教堂，进行祈祷仪式。

（本报古晋12日讯）土著团结党主席丹斯里慕尤丁表扬已故砂首长拿督巴丁宜阿德南是个敢怒敢言的领袖，所做的一切都以马来西亚和砂拉越的利益为前提。

他表示，阿德南逝世是砂拉越人民的一大损失，也是我国的损失。

他说，阿德南是一名备受尊敬的政治领袖，他在担任联邦内阁一员时曾与阿德南有许多合作，发觉阿德南是一个有魄力，且受到砂拉越人民爱戴的领袖。

慕尤丁与前吉打州务大臣慕克里马哈迪特于昨晚到首长私邸吊唁后，发表感言时如此表示。

他披露，本身得知阿德南的离世消息时，感到非常震惊。

他对阿德南最深刻的印象是他在致辞时，所有人都会专注聆听，因为阿德南的演说不但切中重点，而且常常令人会心一笑。

他代表该党对阿德南的离世表示哀悼，并表达了他的遗憾和难过。

林冠英：秉持其精神

為阿德南理想奮鬥

（本报古晋12日讯）槟州首长兼民主行动党秘书长林冠英指出，首长阿德南的离世不只是砂州人民的损失，也是整个国家的损失。

他赞叹阿德南是砂州众多部长中，获得最多人民爱戴的部长，是一个好人。

有鉴于此，国民应该为阿德南的理想奋斗，维护联邦宪法。

他认为国民应继续维持阿德南的精神，维护联邦宪法，尤其是砂拉越在大马中的地位。

他解释，当初大马是以马来亚、砂拉越及沙巴的联邦关系成立，并不是如今的14个州属的方式运作。

故此，他今日上午在州回教堂吊唁首长阿德南后，接受媒体访问时认为我国不仅需维护上述的联邦宪法获得恢复，包括宗教自由、移民事务及20%的石油开采税也应一并继续争取。

林奇：砂痛失好領袖

自主鬥爭須由繼承者完成

（本报古晋12日讯）沐胶区国会议员亚力山大林奇表示，尽管首长拿督巴丁宜阿德南争取砂州自主权的努力并没有100%完成，但这个由他启动的斗争，需由他的继承者完成。

他说，阿德南是以亲切、公平与专注郊区发展的方式领导砂拉越，他是个非常杰出、博学及了解砂拉越发展的需求，他的逝世使砂拉越失去了一位伟大的领袖。

“不幸的是，他只领导了我们不到3年的时间，在这期间砂州的政治现象好转。”

有鉴于此，他希望阿德南的接任者能延续他的遗产和他的领导方式，以及阿德南做事与看待事物的方式，因为这是砂拉越人的希望。

亚力山大林奇是于今日在州回教堂发表对阿德南逝世的感言时，如是指出。

他表示，砂拉越自主权的斗争虽没有100%完成，他希望所有国家领袖和人民能为了砂州和国家的利益团结。

他认为，损失的不仅是砂拉越人，今日出席的还有国家领袖、朝野政党代表、各州领袖及中央内阁成员等，显示了阿德南备受大家所尊重。

他希望，大家能延续他的斗争，使他的遗产长久的走下去。