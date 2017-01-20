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感謝你 欣賞你 記得你 逾千美里人悼念阿德南

发布于 January 20, 2017
人民写给已故首长阿德南的最后一封信。
人民写给已故首长阿德南的最后一封信。


（本报美里19日讯）自砂首长拿督巴丁宜阿德南病逝后，美里各民族人士，超过数千尊敬他的人民都来到扇形公园哀悼惋惜。
最让砂拉越人敬佩的已故首席部长阿德南于本月11日（星期三）下午1时30分在古晋三马拉汉心脏中心逝世，为了悼念他，美里市长俞小珊在扇形公园喷水池旁边进行哀悼，让人民到公园点白蜡烛和献花，为期7天，至昨晚为止。
他的离世是砂拉越人的损失，无法否认他在接近3年来的任职期间，以部分民族的角度，为砂人民争取了利益，他是人民的勇士，是砂拉越的骄傲。
人民也在该出留下字条，写着“我们点燃这些蜡烛代表感谢你、欣赏你和记得你；你的行动让我们梦想学到更多、做更多和变得更多；你是最棒的领导人，你走了，但没有忘记，因为你已经启发和授权我们，砂拉越人尊敬您。”
在哀悼场地有花圈、前首长阿德南的遗容、字条，当然也少不了蜡烛和花。这7天来，美里许多来自不同种族的居民都来到公园进行悼念，除此之外，各独中、社团和人联党支部也举办悼念仪式，以示怀念阿德南。哀悼活动人数上千，部分人士两度到该处点蜡烛进行哀悼。昨晚为悼念的最后一天，不过，扇形公园不现人潮，仅有20多人到场。
今早市政局已安排人员请问哀悼场地进行清理工作。

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