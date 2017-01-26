感染H7N9病毒 河南3人均死亡

（中国河南25日综合电）河南省本月以来已发现三例人感染H7N9病毒确诊病例，均医治无效死亡。

中新社报道，河南省卫计委通报称，1月23日，漯河市确诊一例输入性人感染H7N9病毒病例。患者宋某，男，59岁，漯河市舞阳县人。

通报显示，1月14日，上述患者宋某在湖北省武汉市某小餐馆务工期间无明显诱因出现发热咳嗽，20日返乡入住漯河市中心医院接受治疗，经连续抢救无效，于23日凌晨死亡。

上述病例的密切接触者共44人，均已采取医学隔离观察措施，未发现异常。

通报还显示，就在1月24日，河南省永城市又有一例人感染H7N9病毒确诊病例。患者陈某，男，36岁，为永城市个体饭店经营者。

1月15日，患者陈某出现间断性发热等症状，22日转入临近的江苏徐州医学院附属医院接受治疗，经抢救无效，于24日凌晨死亡。该病例的密切接触者共17人，均已采取医学隔离观察措施，未发现异常。

就在1月13日，河南省卫计委已通报了永城市一例人感染H7N9病毒病例，抢救无效死亡。

专家建议，临近春节，禽类市场交易日渐活跃，公众在日常生活中应避免接触病死禽类以及活禽类、鸟类或其粪便。H7N9流感出现大规模流行的可能性很小，公众无需恐慌。