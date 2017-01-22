意大利雪崩埋酒店 10倖存者尋獲

救援人员将其中一个孩子从被埋酒店里拉出时摄。（法新社）

（意大利罗马21日综合电）据安莎通讯社当地时间20日报道，意大利救援人员当天在意中部因雪崩受灾的酒店中共找到10名幸存者，目前还有十几人被困。

意大利中部18日发生地震并引发雪崩，造成位于阿布鲁佐大区佩斯卡拉的里戈皮亚诺酒店（Hotel Rigopiano）被大规模雪崩掩埋，廿多名住客和酒店工作人员被困。

意大利搜救人员在冰雪封路的艰难条件中夜以继日奋力救援，终于在20日上午发现幸存者。经过全力清障，当天确认有10人生还，其中1名妇女和4名儿童已被救出，其他5人处于搜救人员的保护下。

意大利民事保护局救援行动负责人法布里齐奥·库尔奇奥当天傍晚在新闻发布会上说，搜救行动非常艰难，但取得了积极成果。

被救出的5名幸存者已被直升机送往附近医院。救援人员正在设法从冰雪覆盖的酒店中救出另外5人，这从技术上说是异常艰巨的工作。

里戈皮亚诺酒店海拔超过1千米。雪崩发生时，酒店内登记住客为22人，酒店工作人员7人，救援人员不排除还有偶尔前往酒店的散客。

包括意大利民事保护、消防、军队人员在内的救援队伍排除万难，于19日晨抵达现场，当天在酒店内发现3具遇难者遗体。另有两人事发时不在酒店内幸免被困。

意救援部门预计，救援行动至少要持续到21日晚间。当地媒体认为，被困人员在天寒地冻的条件下坚持近48小时生还，堪称奇迹。