首页 新闻 国际新闻 意大利雪崩埋酒店 10倖存者尋獲

意大利雪崩埋酒店 10倖存者尋獲

发布于 January 22, 2017
救援人员将其中一个孩子从被埋酒店里拉出时摄。（法新社）
救援人员将其中一个孩子从被埋酒店里拉出时摄。（法新社）


（意大利罗马21日综合电）据安莎通讯社当地时间20日报道，意大利救援人员当天在意中部因雪崩受灾的酒店中共找到10名幸存者，目前还有十几人被困。
意大利中部18日发生地震并引发雪崩，造成位于阿布鲁佐大区佩斯卡拉的里戈皮亚诺酒店（Hotel Rigopiano）被大规模雪崩掩埋，廿多名住客和酒店工作人员被困。
意大利搜救人员在冰雪封路的艰难条件中夜以继日奋力救援，终于在20日上午发现幸存者。经过全力清障，当天确认有10人生还，其中1名妇女和4名儿童已被救出，其他5人处于搜救人员的保护下。
意大利民事保护局救援行动负责人法布里齐奥·库尔奇奥当天傍晚在新闻发布会上说，搜救行动非常艰难，但取得了积极成果。
被救出的5名幸存者已被直升机送往附近医院。救援人员正在设法从冰雪覆盖的酒店中救出另外5人，这从技术上说是异常艰巨的工作。
里戈皮亚诺酒店海拔超过1千米。雪崩发生时，酒店内登记住客为22人，酒店工作人员7人，救援人员不排除还有偶尔前往酒店的散客。
包括意大利民事保护、消防、军队人员在内的救援队伍排除万难，于19日晨抵达现场，当天在酒店内发现3具遇难者遗体。另有两人事发时不在酒店内幸免被困。
意救援部门预计，救援行动至少要持续到21日晚间。当地媒体认为，被困人员在天寒地冻的条件下坚持近48小时生还，堪称奇迹。

载入更多相关文章

  • 特朗普上任第一把火 簽令叫停奧巴瑪醫保

    （美国华盛顿21日综合电）特朗普在就任第四十五任总统后不久于星期五签署了他的首道行政命令，指令联邦机构放松与前任奥巴玛总统全面医疗保健法有关的规定。 …
    January 22, 2017
    4 second read

  • 索羅斯斷言 特朗普將失敗收場

    （瑞士达沃斯21日综合电）国际金融巨鳄索罗斯断言，美国新总统特朗普的执政将会以失败收场，而鉴于其政策的不确定性，全球股市将会步履蹒跚，陷入不稳定。 …
    January 22, 2017
    0 second read
  • 美东时间20日中午12时（大马21日凌晨1时），特朗普在家人的陪同下，手触圣经严肃宣誓，正式成为美国第四十五任总统。

    特朗普上任第一把火 簽令叫停奧巴瑪醫保

    （美国华盛顿21日综合电）特朗普在就任第四十五任总统后不久于星期五签署了他的首道行政命令，指令联邦机构放松与前任奥巴玛总统全面医疗保健法有关的规定。 …
    January 22, 2017
    4 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭