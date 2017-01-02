恐怖主義陰影難除 歐美跨年安保全面升級

美国纽约警方29日宣布，跨年夜将出动数十辆重型卡车防守时报广场，严防类似欧洲近期发生的卡车恐袭事件上演。（法新社）

（美国、欧洲31日综合电）2016年的迈入最后一天，全球民众正兴奋地等着迎接2017年降临，但这也为世界各地的安保带来了挑战。

由于恐怖主义的阴影挥之不去，各地尤其是在欧美城市，负责跨年夜保安工作的执法单位都丝毫不敢放松，力求防备做到滴水不漏。

据报道，美国纽约警方29日宣布，跨年夜将出动数十辆重型卡车防守各重要地点，严防类似欧洲近期发生的卡车恐袭事件上演。

纽约警方预计，跨年之夜有将近200万人聚集在纽约时报广场参加迎年倒数，警方到时将在广场与周围部署约7千名警员、镇暴警察以及便衣执法人员，执行巡逻任务。不过，当局到30日为止并没有接到任何可能威胁曼哈顿跨年活动的情报。

纽约市警察司戈麦斯表示，他们会在时报广场多个“战略地点”部署约65辆砂石车或垃圾车等各类重型卡车，也会在全市其他地点额外部署约100辆小型的“拦阻车”。这些车辆可阻挡恐怖分子开车冲入人群。

戈麦斯说：“我们非常留意尼斯和柏林袭击的每个细节，并已全面加强安全措施。”

除了荷枪实弹、全副武装的警队外，纽约警方还会出动能侦查出炸弹的警犬与直升机等，海岸警卫队也会在曼哈顿岸外巡查。

到了当天，要进入纽约时报广场的人必须接受两次安检，每个人只能携带一个小包包，酒精饮料和雨伞等被当局列为危险的物品一律禁止带入。

纽约市警察局局长欧尼尔在记者会上说：“为了大家的安全，我们投入了所有的资金和资源，这里将是全世界警力最充足、保卫最完善、最安全的（跨年）场地。”

在欧洲，法国政府额外部署了近10万名警察和1万名军人，在各城市的重要地点站岗与巡逻。

德国当局也做了高度戒备的部署。在去年跨年夜发生大规模性侵案的科隆市，这次更是做了万全准备。

科隆警方透露，他们已在各个举办大规模庆祝活动的地点采取新的安全措施，并使用更多电眼和增加警力，还特别设立了妇女庇护中心。

意大利、西班牙与英国等国做了相似的安保部署，提高戒备，因为欧洲近期发生的多起恐袭案在在提醒世人，恐怖分子发难的时间无可预知，其攻击方式也防不胜防，而且人潮越集中的地方越危险。

据了解，12月19日晚上，在德国柏林市中心，一名寻求庇护的突尼斯籍青年开着一辆巨型卡车冲进一个热闹的圣诞市集，撞死了12人，撞伤56人。

7月14日法国国庆日当天，一名突尼斯裔法国人驾驶一辆重型卡车冲上尼斯海滨大道等着看烟火表演的人群，造成86人死亡，超过400人受伤。