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怪獸狂奔暉映城市義跑 14日舉辦鼓勵搭優步

发布于 January 6, 2017
举办单位及代表于昨日新闻发布会上合影。
举办单位及代表于昨日新闻发布会上合影。


（本报古晋5日讯）2017年“怪兽狂奔晖映城市”慈善义跑将于本月14日隆重登场，参与者受促在本月7日至8日早上10时至晚上7时期间，前往CityOne购物广场展示中心（Exhibition Center）收集“赛事包包”（Race Pack）。
这项全城瞩目的盛会将于14日当天晚上7时在在朋岭iCOM Square广场举行，主办单位希望参加竞跑著在当天傍晚6时15分左右抵达活动现场，以防止交通阻塞及泊车位不足问题。
与此同时，为避免这方面问题，参加者也获鼓励搭乘优步前往活动现场。
同时，活动当天，参加竞跑者只需输入优步促销代号“MONSTERDASH”即可享有往返活动地点，获8令吉现金回扣。
另一方面，参加者也受促跟随活动主持人及工作人员指示，且参加者也受促穿上主办单位所提供服装。参加者也应多补充水分及在竞跑期间注意交通情况。
其他需注意事项包括，参加者受促勿攻击“志愿怪物/丧屍”扮演者以及勿推撞其他参加者等。欲知更多详情，可时时查看“OurYouth.my”脸书专业了解详情。

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