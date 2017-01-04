從未在主場國際賽奪冠 蔚強矢搶頭彩圓夢

（海德拉巴3日综合电）已夺过数个从大奖赛到超级赛级别冠军的大马顶尖男双陈蔚强，惟独从未在祖国范围赢过国际赛，这次，他誓要本月在砂拉越诗巫圆梦。

27岁的他不久前才与“双蔚”搭档吴蔚昇联手首次取得世界羽联超级赛总决赛冠军，世界排名第一更见稳固，不过与搭档不同的是，吴蔚昇已经两次拿过在大马举办的国际赛桂冠，当时是与林钦华配对登顶2013年大马大师赛和2014年大马超级赛。

目前在印度羽球超级联赛分别效力不同俱乐部的两人，在2017新赛季国际赛的首个比赛任务就是本月17日至22日在诗巫进行的大马大师赛。据报道，陈蔚强表示：“我和蔚昇很好地结束上赛季，今年我们想要以胜利开头，也是放眼夺取我的（大马）主场国际赛首冠。”

对手不多注重稳定

这次大马大师赛少了中国、韩国和丹麦羽球强国的选手，“双蔚”要完成开季首冠的主要对手将来自印尼和中华台北方面。“这次竞争性没那么强，所以我们注重的是自己的表现能力，最重要是能发挥稳定。”

印度联赛各配不同搭档

蔚昇：带来新思维

陈蔚强联手同胞陈文宏的“双陈组合”在前一天为海德拉巴猎人拿下新一季印度联赛揭幕首胜后，紧接周二次战迎上代表阿瓦德勇士的吴蔚昇与马基斯组合，不过当时海德拉巴猎人已是1比4落后的败局，最终吴蔚昇/马基斯3局逆转“双陈”取胜。

吴蔚昇表示：“我们（这次印度联赛之旅）各自配对不同的搭档，这经验对我和蔚强是好的，可以多学习和进步，也可以给我们在大马大师赛合体时带来更多的比赛想法和思维。”

“双蔚”在今年大马大师赛的同一个半区强档组合包括印尼名将马基斯/亨德拉古纳万、中华台北的李胜木/林家佑和印度马奴/雷迪等，如能通过考验，决赛对手预料是在印尼新搭配的莫哈末阿山/里安、贝利/哈迪安多和中华台北的李哲辉/李洋之间的组合。