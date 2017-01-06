張貼“禁攜帶非清真蛋糕”聲明 晉6麥當勞未接獲指示

不少顾客认为禁止顾客携带非清真蛋糕是多此一举的措施。

（本报古晋5日讯）自麦当劳禁止顾客携带非清真蛋糕进入店引起社会哗然，而砂拉越这片净土并没有受到影响，古晋6间麦当劳均表示没有接获明确的指示需要张贴“禁止顾客携带非清真蛋糕”的声明。

大马麦当劳于上月29日证实，禁止顾客携带没有清真认证的蛋糕进入麦当劳快餐店。麦当劳给予解释指出，这项措施是为了保护麦当劳快餐店的清真地位。

麦当劳也表示，虽该快餐店有禁止外带食物和饮料的政策，但该快餐店特准携带生日蛋糕进入，惟一定要拥有清真认证和标志，确认有关蛋糕为清真食品。

这项措施在西马地区实施后引起了社会一片哗然，且不少人认为伊斯兰教发展局正逐步侵蚀我国的世俗原则。

惟，在强调各民族宗教信仰自由的砂拉越州，古晋地区内的6间麦当劳经过记者实地走访后，均表示未接获明确指示需要张贴“禁止顾客携带非清真蛋糕”的声明，而且店内各民族也融洽地一起用餐。

一名受访的26岁马来同胞伊思麦阿都拉表示，这项措施是多余的，在麦当劳的当眼处已有张贴了麦当劳是清真速食店，因此不需要再多一次申明，而引起社会其他民众的不安情绪。

“我们都知道马来西亚的麦当劳是不卖猪肉汉堡的，但是在台湾等其它地方，我们可以看到有猪肉汉堡，这意味着马来西亚的麦当劳已是清真的速食店。”

他甚至不讳言地表示难道华裔朋友会那么白目的带“果杂”进入麦当劳食用吗？当然，麦当劳也是严禁外来的食品和饮料。

而砂首长署政治秘书程明智也在面子书上发言表示，促请麦当劳快餐管理层勿将禁止顾客携带没清真认证的蛋糕入店之作法，延伸到砂州各地的分行。

他说，该快餐管理层在西马实行有关作法，并不适于砂拉越的多元文化和多元宗教，如果该快餐店要在砂分行相继实行有关作法，相信会引起非穆斯林消费者的杯葛。

他强调，砂拉越各族的和谐精神，彼此都能包容不同的文化，这也是砂拉越一大特色及砂各族人民的骄傲。

“砂拉越不允许有宗教极端事件发生，因为这将破坏砂拉越各民族间一直以来的团结，而砂政府也禁止西马的宗教极端分子及种族沙文主义分子，踏足砂拉越。”

他说，麦当劳管理层在西马实施有关作法引起一些人的不满，来发动群起杯葛，而这正是消费者本身的权力。