張盛聞： 與華中理事會達共識 確保華裔教師達50%

（八打灵再也23日讯）教育部副部长拿督张盛闻披露，教育部与马来西亚国民型华文中学校长理事会已在圆桌会议达成共识，包括要确保国民型华文中学的华裔教师必须达到至少50%的目标。

张盛闻说，理事会将在农历新年后向全国各所华中收集资料，包括师资、华文和华裔老师人数；然后把相关的资料提呈给教育部，以让该部门专注处理华中老师的课题。

“早前我已表示，老师分配的问题导致教育部的数据中，显示国中华文教师过剩，但事实上，仍有中学面对华文教师不足的问题。我也吩咐人资部草拟计划书，探讨解决方案。”

他说，华中与国中相异，华中除了要华文教师，也要华裔老师，但目前却有数所国民型华中，华裔教师少于一半，其余皆是巫印裔教师，使得华中渐渐失去应有的特征。

他说，华中除了至少要有5节华文科，还有许多关乎中华文化的课外活动，如二十四节令鼓和扯铃等，这些活动没有华裔老师将难以续办。

“维持华中特征是很重要的工作，这同时也牵涉聘请大学资格华裔老师，相关的政策和指标。”

他是在出席国民型华文中学教育圆桌会议后，召开记者会，如是披露。出席者也包括理事会主席陈德祥、副主席林兴南、秘书王文坂及顾问吴文宝等。

张盛闻说，华裔老师人数下降，接棒成为副校长将成为问题，假设缺乏华文资格的教师来担任副校长，最终华中校长也会一并受到影响。

他指出，教育部明文规定，华中校长要拥有华文资格，也要能说一口流畅的中文，但在成为校长之前，必须是副校长，所以副校长要有足够的人手来作准备。

“我们希望能更早鉴定接棒的人选，名单也要提早提呈给理事会，然后推荐有关人选报考全国教育领导者专业资格课程（NPQEL）。希望未来此事顺畅后，不会发生华中没有校长掌校的课题。”

他也披露，恒毅国民型华文中学已经正式申请成立二校。

“恒毅已有一所分校，但不是独立的学校，而由同一个校长掌校。不过，随着学生人数增加，已不能以分校的方式来掌校。因此，该校已经正式申请成立二校，我们也会协助恒毅学校申请二校。”

另外，针对人民信托局主席丹斯里安努亚慕沙指隶属玛拉的吉隆坡大学（UniKL）接受统考生，另一边厢，乡村及区域发展部长拿督斯里依斯迈沙比里又指吉隆坡大学（UniKL）目前无意接受统考为入学资格。对此，张盛闻指出，所有私立大学都接受统考生，假设吉隆坡大学拒绝统考生，则是该校的损失。

“他们可以自由决定是否放弃。不过，我欢迎安努亚慕沙的谈话，因为我们需要更多中庸的马来领袖与我们站在同一阵线。”