張盛聞：只要財政部發放 有信心華小可獲撥款

（吉隆坡13日讯）有信心2017年华小拨款不会再“只闻楼梯响”，教育部副部长拿督张盛闻：“教育部已讨论今年的华小拨款课题，只要财政部将款项发放下来，就能拨出予各华小。”

教育部副部长拿督张盛闻今日接受专访时透露，该部已开会讨论《2017年财政预算案》中给予华小的拨款，一旦财政部发放拨款予教育部，那教育部就能及早将款项发给各华小。

“是的，教育部已开会讨论2017年给予华小的拨款，至于拨款何时发放，则视财政部的发放时间。如果是根据2015年与2016年的发放时间，应该是会在8月份款项就会发放下来。不过，我们希望今年会提早（发放），这样我们就会更早的把款项发出给各华小。”

无论如何，他表示，本身有信心今年华小的拨款不会再“出包”。

依据各校预算做参考

教育部并非未制度化华小拨款，副教长张盛闻重申：“每年华小的拨款是依据各校所提呈的预算做参考后，才交财政部做最后定夺。”

他解释，由于每一年全国华小所需要的拨款数额不一，因此该部无法明文规定拨款数目。

他指出，政府所给予华小的拨款分为二大类，即行政拨款与发展拨款，而行政拨款已是制度化拨款，即政府会依据各所学校学生的数量与科目，派发款项予各校，各校也会在开学前就取得这笔拨款。

“因此所谓政府未制度化华小拨款的说法是不实的。至于发展拨款，则是财政部根据教育部所提呈的建议款项，在根据国家的收入和考量后，拨出款项。”

张盛闻也是马青总团长，他今日是在接受专访时，针对昨日民政党副主席拿督刘华才促请政府明文规定华小每年应获得的拨款数额一事时，做出这项回应。

他说，教育部所提呈予财政部的建议款项，则是依据学校每年所提呈的预算，经过统整后所取得的数额。

“由于每一年各华小所需要维修款项并不同，因此教育部无法明文规定每一年的拨款数额，像是有些学校已经非常完善了，根本不需要申请维修拨款；

但是有些学校则急需这笔款项用作校园整修，因此教育部才会要求各校每年将所需的款项呈交予财政部。”