張泰卿感謝鄉民信任 聯民黨獲國陣肯定

全体举手高喊砂拉越联民党口号。

（本报诗巫7日讯）砂拉越联民党都东支部主席拿督张泰卿表示，今天的活动是非常具有意义的，因为来自都东区5个地区的11座伊班长屋的居民，愿意作出选择，加入砂联民党，成为该党都东支部的一份子。

张泰卿是在今天上午11时30分，假诗巫晶木酒店5楼举行的砂拉越联民党都东支部接收333名新党员呈交入党表格仪式上致辞时，这么表示。

也是诗巫市议会主席的张泰卿表示，身为砂拉越联民党都东支部主席，他感谢大家相信他可以为乡区及长屋带来发展。

他指出，在上届大选中，在国阵政府及砂首席部长拿督巴丁宜阿德南的带领下，已夺取了真正属于郊外人民应该有的权利及应该拥有的东西。郊区社会人民的选择，已证明了只有国阵政府可以为他们带来发展与建设。

“我觉得很骄傲与荣幸，因为郊外的居民对国阵的信任，而国阵也传达信息说，砂联民党是一个值得信赖的政党组织。在前任砂首长的带领下，已有超过50个郊外的计划在执行与落实当中，而砂联民党将会继续推行这些在郊外的计划。”

张泰卿表示，今天活动最重要的目的是要告诉都东区的人民，要团结一致，要互相合作，也正符合联民党的口号，即“人民的团结是我们优先考虑的因素”。

他说，人民的团结一致是非常重要的，因为它能加强国家团结。“如果人民没有团结，那么从以前到现在的一切发展，都会因为人民的不团结而告吹，都不能成功，而国家也无法发展及繁荣起来。如果发生国民不团结的事，那么这是一件令人很懊恼的事，就好像国家宪法里面说道，马来西亚是一个民主的国家，人民拥有权力来选择心目中的领导层来管理自己的国家。”

他指出，任何没有通过选举而对政府进行的破坏，只会给国家带来破坏。他也呼吁大家要团结一致，每一个做领导的人，也必须要推行团结的意识。不管是在乡区还是长屋里头，做领导的人都应该要去推行这种合群团结的精神。

他也感谢新党员对砂联民党的信任，希望该党将来会更加的成功与辉煌。