張業秋：政府應實行惠民政策 推動優惠招商物品管制

（本报古晋2日讯）任何日常用品的起价，都会带来沉重的负担，因此，古晋咖啡酒餐商公会主席张业秋盼望政府以人民利益为优先考量，实行有效益及实务的惠民政策，包括积极推动优惠招商及物品管制行动，以提升国家经济成长，为人民带来安居乐业的生活环境，同时压制通货膨胀，增加同行业者们的经济收益，也让消费者群众留下美好的印象。

他坦承，2017年肯定是充满挑战的一年，咖啡茶餐行业将会面对更多的挑战，作为维护古晋地区会员福利的业缘性组织，责任重大，他要勉励理事领导层，继续配合马新咖啡茶业联合总会的团结互助力量，奉献智慧和才能，共同达致会员同行的权益与福利目标奋斗。

他指出，当前国家经济低迷、国人消费能力锐减，在这通货膨胀时期，水电费、人力成本、店铺租金调高，为咖啡店及茶餐室业者带来负担影响并且遭受冲击。

在面对日益严峻的考验和压力下，他呼吁同业们务必要站稳脚步，勇于面对未来任何的挑战，以期度过艰苦，继续向前迈进。

张业秋是于昨日在该公会召开第71届常年会员代表大会兼庆祝元旦暨颁发第11届会员子女奖励金仪式上致词时，这样表示。

他还说，为了迎合时代的需求，传统咖啡茶餐行业应与时并进，除了靠努力与勤劳打拼生意，也必须经常保持周围环境的清洁，尤其是厕所和厨房的卫生与干净，并提供物价廉美的餐饮，以及良好的员工服务态度，让顾客留下好印象，同时增加业者的经济收入。

与此同时，该会也将跟随总会的步伐，务必以“走向时代，保存传统”理念，从中为传统咖啡茶餐店寻求创新和变革，推动具有高瞻远瞩的转型和升级计划，否则，将失去竞争力及面对被淘汰的危机。

另外，教育主任张章豪也说，获得2015年度会员子女奖励金，分别是小学组5名（其中1名为小六检定考试者）、中学生7人，以及1名获得两项奖励的独中生；而全砂咖啡酒餐商公会奖励金的成功申请者是6人。全体获得的奖励金是1千390令吉。