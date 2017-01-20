張曉卿：血肉親情的表演 西海同春贏得滿堂彩

《人偶同台开场歌舞》。

（本报诗巫19日讯）诗巫省华团名誉会长暨开幕主宾丹斯里拿督张晓卿爵士表示，中国在习近平主席的强势领导之下，已经把中国推向世界的舞台，推出领导世界、维护和平、共谋发展的“中国智慧”、“中国方案”，奠立了中国在全球治理上的地位与契机，以及成为主导国际事务的重要大国。

丹斯里拿督张晓卿是在昨晚假诗巫民众会堂举行，中国海外交流协会主办，中国驻古晋总领事馆协办，诗巫省华团承办“文化中国·四海同春”春节文化汇演上致辞时表示。

张晓卿表示，今晚是一个令人期待与振奋的日子，因为“文化中国·四海同春”春节文化大汇演，在诗巫华人的翘首盼望中，终于来到了诗巫演出。

他说，顾名思义，这是为了欢庆华人新年而来的文化表演，这是一场中国或称祖籍国对海外华人提前送来的充满文化魅力的文化“年夜饭”，这场充满中华民族节日气氛和血肉亲情的表演，肯定将迎来热烈的掌声和满堂的喝彩。

他表示，马来西亚是中国的好邻居、好伙伴，在全世界六千多万海外华人当中，占有七百多万，超过百分之十，理所当然，马来西亜应该成为“文化中国·四海同春”重要重点的演出目的地，进而让大马各地华人，都可以分享到中华文化复兴的信息、力量和新年的喜乐。

他称，“文化中国·四海同春”全球巡演活动，已经成为全球华人共庆春节的一个文化品牌，更是中国带给海外华人极为珍贵的一份文化献礼和祝福。这项由中国最具中华文化艺术特色组成的表演队伍，不但带去了文化复兴的信息，更带去了文化心灵的慰籍与安抚。一个历经花果飘零的民族，终于可以再次迎来了中华文明的盛世。所以，春节的欢庆和喜悦，除了节庆的欢腾之外，更重要的是它文化的意涵和价值。

他称，“文化中国·四海同春”春节文化大汇演，所到之处，肯定带动节庆的氛围，肯定激起文化的魅力。但是，“四海同春”文化演出的背后，还带着哪些的意义和符号，就很值得我们去思考和探索。这项的演出，是不是带来了文化复兴的信息？这样的演出，和“一带一路”又有什么关连？

张晓卿表示，近年来，中国为什麽如此慎重其事的推动文化大汇演活动？中国的和平崛起，是不是意味着中华文明盛世的重临？文化是经济的明天。文化也是一切发展政策的基础。文化可以唤起民族的自信。中国不但要做一个経济大国、政治大国、军事大国，中国更要做一个文化大国。一个立足于文化的大国，它可以化解更多政治的矛盾和对抗。

“我记得习近平主席曾经说过：团结统一的中华民族，是海内外中华儿女共同的根，博大精深的中华文化，是海内外中华儿女共同的魂，实现中华民族伟大复兴，是海内外华人共同的梦。共同的根，让我们情深意长，共同的魂，让我们心心相印，共同的梦，让我们同心同德，我们一定能够共同书写中华民族发展的时代篇章。”

他说，中华文明有着五千多年的悠久历史，是中华民族自强不息、发展壮大的强大精神力量。全球华裔同胞，无论生活在哪里，身上都有鲜明的中华文化烙印，中华文化是中华儿女共同的精神基因。希望大家继续弘扬中华文化，不仅自己要从中汲取精神力量，而且要积极推动中外文明交流互鉴，讲述好文化故事、传播中国好声音，促进中外民众相互了解和理解，为实现中国梦，中国势必营造良好环境。

张晓卿表示，现在世界最担忧的，是美国新总统特朗普鹰派内阁正式的组成上任，经济国家主义将蓄势待发，也预估了美国保护主义的再起，以及世界经济冷战的可能发生。但是，可幸可喜的是，中国在习近平主席的强势领导之下，已经把中国推向世界的舞台，推出领导世界、维护和平、共谋发展的“中国智慧”、“中国方案”，奠立了中国在全球治理上的地位与契机，以及成为主导国际事务的重要大国。当我们看到中华文明跃然重现的时候，当全世界都在祝福、关注华人新年的时候，甚至形成一种世界性节庆和世界性经济消费的时候，华人的民族与文化自信，也因此达到了前所未有的高度。文化的魅力和价值，可以创造一个民族的伟大与信心。“四海同春”的文化演出，就是传达了这样的信息和能量。