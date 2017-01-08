張慶信：非為互相指責 交流是檢討改善問題

（本报民都鲁7日讯）“思考出智慧，实践出真知！我希望每个会员在发表任何意见或者答覆任何问题时应当详细思考，不应该一意孤行的认定自己的看法，而是应该寻求多人的意见，并接纳，然后再详细分析别人的意见。”民都鲁区国会议员兼首相署东亚特使拿督斯理张庆信出席民都鲁华总乐龄组第廿四次2016年下半年交流会时这么表示。

他称，交流会时让大家聚在一起而不是为了给机会让会员们互相指责彼此的不是，而是为了检讨哪方面的问题并一同改善，社会的团结就建立在彼此的沟通、谅解并一同分担职责，而不是一味的去纠正他人的不是，追究问题的肇事者。

拿督斯理张庆信也说，为了进一步强化乐龄组的管理，公会领导层需要提高管理水平，相互学习，共同提高。举行交流会，是为了准确把握当前会员们思想出现的新情况，新问题，理性的判断青少年思想观念的新变化,抛弃那些顽固而陈旧的观念，激发会员们的热情，激起每个会员自身工作重要性及复杂性的再认识。

“如今，我发现无论是非政府组织或是社团团体，青少年们都会避开公会的活动或是不愿意参加社团的场面。因为他们社会的事情于他们无关，不是他们的责任，而是政府和长辈的，他们现阶段只想享受人生自我陶醉。

他呼吁所有公会或是非政府组织团体，一同联手想策略引进年轻人，引导他们成为推动社会发展的一分子，今天打起这个平台，目的就是为了取长补短，长辈应该要提供宝贵经验及思想让青少年参考。”

他也接着表示，所有人应该善用所搭建的每一个平台，所有会员及青年可以交流与学习，取长补短、共同做好每个会员的工作。

拿督斯理张庆信也强调乐龄组的重要，长辈们提供宝贵经验及思想给年轻人参考，因此他们的力量也不容小视，不要总是认为上了年纪的前辈就没有所谓的利用价值，现今时代，年长一辈的经验及人生历练是往往超越年轻人，相较判断能力也比较强。