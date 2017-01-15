首页 新闻 中砂新闻 張慶信冀新首長考慮 賦予華裔副首長職

張慶信冀新首長考慮 賦予華裔副首長職

发布于 January 15, 2017


（本报民都鲁14日讯）民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信表示，华裔在砂州内可以说是第二大的群体，因此希望新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里在重组内阁当儿，可以考虑将赋予一名华裔副首长一职。
民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信，召开新闻发布会时这么表示。他继续指出，在华社群体中，许多华裔都期盼有华裔再次被委任为副首长，以推动砂州内的州务。因此，他希望新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里不会忘了华裔的功劳，让华裔担任副首长。
“阿邦佐哈里是拥有30年从政经验的政治家，并深切的了解砂州如今面临的一切问题及民生课题。”
他也深信，在阿邦佐哈里的领导下，许多内陆地区都可以受到关注及发展，并尽心尽力的维护砂州的和谐。
对张庆信而言，阿邦佐哈里是一名非常亲切的领袖，并且与各族关系都非常融洽，因此在他的带领下，砂州将会迈向更好的明天。
身兼民进党党魁的张庆信也说明，该党将全力支持所有阿邦佐哈里所推出的政策，并会从旁协助施行。
另外，对于网络上有一小撮人士辱骂已故砂州首长拿督巴丁宜丹斯里阿德南沙登一事，张庆信对此感到非常失望。他表示，这一小撮人士已滥用社交网站，并散播一些对于已故首长阿德南沙登的言论。
他感到失望，因这些网民都不知道正确使用社交网站的方式，如今阿德南沙登已离开人世，大家必须给予阿德南沙登最大的尊重。

  • 教育部长马兹尔（右）与理科大学的药剂系学生进行交流。

    教長：與IS無關 宗教學校歷史悠久

    （亚罗士打14日讯）教育部长拿督斯里马兹尔表示，宗教学校在我国有很多的历史背景，起源于非正式的私塾，再发展成为私立宗教学校，在国家独立后成为正式宗教学校并拥有完整的宗教教育，因此不…
    January 15, 2017
    1 second read

  • 李景勝：民族文化強大 異國風情是美里賣點

    （本报美里14日讯）来自越南国宝级钢琴大师Quang Hong Luu昨晚假美里电子图书馆举行古典钢琴演奏，吸引许多爱好音乐人士欣赏。 …
    January 15, 2017
    5 second read

  • 7979關懷站 發動救濟行動

    （本报美里14日讯）于日前遭大火烧毁13间非法木屋，造成美里瓜拉巴南甘榜姆希巴70人流失住所，美里7979全人关怀站献爱心，捐赠救济品予当地灾黎。 …
    January 15, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 南兰律一间汽车公司于昨日凌晨5时发生大火。

    72歲中風店主 撿回一命 3層樓店屋大火毀10車

    （本报诗巫14日讯）南兰律一间汽车公司于今日凌晨5时不知何故发生大火，烧毁3层楼店屋的底楼及二楼，并且有10辆待售及待修的汽车被烧成废铁，车身局部受到高温而熔解，蒙受巨大的损失。 …
    January 15, 2017
    0 second read

  • 黃順舸宣布政府決定 砂科大畢業獲特許居留證

    （本报诗巫14日讯）砂拉越第二财长拿督斯里黄顺舸表示，砂拉越政府决定，外国的学生来砂科技大学学院（UCTS）就读毕业后，可以获得特许居留证，并在砂拉越工作。 …
    January 15, 2017
    0 second read
  • 捐血运动现场。

    民眾受促踴躍捐輸 醫院血庫缺A型血

    （本报民都鲁14日讯）民都鲁中央医院血库与砂捐血者福利协会今在时代广场举办捐血运动，获得民众踊跃响应。此活动是于早上10时至下午3时进行。 …
    January 15, 2017
    4 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭