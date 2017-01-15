張慶信冀新首長考慮 賦予華裔副首長職

（本报民都鲁14日讯）民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信表示，华裔在砂州内可以说是第二大的群体，因此希望新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里在重组内阁当儿，可以考虑将赋予一名华裔副首长一职。

民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信，召开新闻发布会时这么表示。他继续指出，在华社群体中，许多华裔都期盼有华裔再次被委任为副首长，以推动砂州内的州务。因此，他希望新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里不会忘了华裔的功劳，让华裔担任副首长。

“阿邦佐哈里是拥有30年从政经验的政治家，并深切的了解砂州如今面临的一切问题及民生课题。”

他也深信，在阿邦佐哈里的领导下，许多内陆地区都可以受到关注及发展，并尽心尽力的维护砂州的和谐。

对张庆信而言，阿邦佐哈里是一名非常亲切的领袖，并且与各族关系都非常融洽，因此在他的带领下，砂州将会迈向更好的明天。

身兼民进党党魁的张庆信也说明，该党将全力支持所有阿邦佐哈里所推出的政策，并会从旁协助施行。

另外，对于网络上有一小撮人士辱骂已故砂州首长拿督巴丁宜丹斯里阿德南沙登一事，张庆信对此感到非常失望。他表示，这一小撮人士已滥用社交网站，并散播一些对于已故首长阿德南沙登的言论。

他感到失望，因这些网民都不知道正确使用社交网站的方式，如今阿德南沙登已离开人世，大家必须给予阿德南沙登最大的尊重。