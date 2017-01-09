張慶信冀修車公會 多安排培訓提高素質

（本报诗巫8日讯）首相署东亚特使兼民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信太平局绅希望诗巫车辆修理同业公会可以提供更多的车辆维修保养培训，让对这方面有兴趣的人士，可以参与并学习这一方面的技术，为社会培养蓝领人才的有效渠道，并提高所有技术人员的素质与水平。

他指出，随着汽车保有量的持续上升，许多人拥有了汽车却不知道要如何维护与保养，这就会造成行车安全问题，降低使用寿命，而且随着交通工具在现今社会中，成为了主要的所需品，社会的需求为求职者开辟更多的就业机会。

他称，随着汽车工业的发展，新技术广泛的应用在汽车上，对维修人员的技术水平要求也跟着提高，但是从业人员的水平较低，这影响了素质与水平，特别是经过专业学习的比例也很低，致使技术人员的总体素质与水平偏低。

他表示，在传统的观念中，家长们都倾向於让孩子坐办公室当一名白领员工，觉得职业体面又有面子，然而现实社会中的发展并不如人们所想象中的乐观，行情变化值得人们深思并积极采取更有效的行动。

张庆信也希望现今社会的家长们，可以意识到蓝领人才也是社会发展的中坚力量，无论是从工作环境、薪资待遇、晋升空间、发展前景上，都不逊色于白领。

他也表示，汽车维修保养中心可以在双重作用的影响下不断的壮大，为社会输送众多技能型人才。

他续称，汽车是人类的代步工具，是非常的重要，关乎驾驶人及乘客的性命与安危，因此希望所有的汽车维修商家们不要使用来历不明的零件，或是因为车主无能力承担维修费用而为他们安装劣质的零件，在做生意上要寻求“心安理得”。

他呼吁商家勿在汽车配件上胡乱加价、乱收费及不经车主许可而擅自增加作业项目以致多收费等，因为收费不透明与收费的实现沟通机制不完善，引起众多的投诉，这将会导致名誉受损。

由于张庆信未克出席诗巫车辆修理同业公会主办的2017年新春联欢晚宴兼教育奖励金颁奖礼，由民进党副主席兼都东支部主席张文寿市议员代表。

筹备会主席陈治机表示，该会每年都秉着联络同业会员友情为宗旨，风雨不改的主办这项晚宴，好让大家能齐聚一堂，与会员们互相交流与切磋，交换意见，并且也颁发会员子女学优奖励金给成绩优秀的子女，以示鼓励。

他称，在踏入新的一年里，他们盼望所有的理事与同业们，能够在主席张元保的带领下，迈向新的里程碑。

他续称，处在现今经济低迷的时代中，需要改革车厂来迎合社会进步的需求没，以提升汽车维修技术水平，为大众提供高素质的服务，因此希望大家能重新规划工作，以更有效率的方式来管理车厂，把业务推向另一个高峰，一年比一年更好。