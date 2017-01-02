張健仁：臉上貼金 羅克強勿魚目混珠

（古晋31日讯）古晋区国会议员兼哥打圣淘沙州议员张健仁敦促罗克强勿鱼目混珠，误导人民，往自己脸上贴金。

张健仁是针对罗克强昨日以巴达旺市议会的工作当成自己州议员的成绩单向民众吹嘘他的功劳，而做出如是批评。

张健仁指出，人民还税，政府的责任就是批拨款实施基建工程，这是全世界每个国家的政府的运作。因此，地方上的发展，功劳最大的是每天每年还税的人民，而不是身兼巴达旺市议员主席和州议员的罗克强。

罗克强在新闻发布会上公布，他中选州议员之后，今年已为巴都吉当选区争取到250万令吉拨款提升该区的建设。对此，张健仁表示，罗克强根本就是误导人民。因为，今年的政府拨款，是在去年的财政预算案中就已批准了。

“每一年的财政拨款，都是在前一年的财政预算案中批的。就如2017年的财政拨款，是在2016年11月州议会所通过的。这是最基本的政府财政运作。”

他说，罗克强是在今年5月才中选州议员，今年在巴都吉当的拨款，是在他中选州议员之前，2015年就已批了。

张健仁也反驳罗克强的误导性言论指反对党的选区没有拨款。罗克强指今年为巴都吉当争取到250万令吉拨款，明年500万令吉拨款。

他指出，这250万令吉或500万令吉的拨款，根本就是政府总拨款的九牛一毛，而反对党的选区所得到的拨款比这些数目多出10倍。

张健仁举例，他2006年中选哥打圣淘沙选区，暂不讲那些在哥打圣淘沙的道路扩建及提升沟渠的工程，就以一些人民天天都看得到的大型工程，就有2007年机场路的架空大道；2012年JalanSong的架空大道；6哩半的巴士总站。

“这些都是涉及几千万令吉的工程。我们也没有一直挂在嘴边说这是我们所‘争取’的功劳。因为我们非常清楚，这全是人民缴税的功劳，而建设则是政府的基本责任。”

“除了这些几千万令吉的工程，在反对党的选区内也有几亿令吉的工程，如，在中央广场旁（浮罗岸州选区也是古晋市国会选区）正在建的新的博物院就值3亿令吉，覆盖古晋市的中央排污系统工程就总值40亿令吉而5亿令吉的第一期工程也已竣工。”

张健仁也指出，在今年11月砂州议会中所批准的2017年砂州财政预算案，砂州政府的总发展拨款是59亿令吉。经过罗克强的“争取”之后，巴都吉当只得到区区的500万令吉的发展拨款，这是59亿令吉的0.1%（一千份之一）。

“作为国阵的后座议员，罗克强的选区只得到砂州政府总发展拨款的0.1%，罗克强还能如此沾沾自喜的吹嘘说他的选区拨款增加了。”

另外，张健仁也透露，每年的8月底，所有政府部门和市县议会都会想财政部提呈其部门或议会所需进行的工程和拨款数额，巴达旺市议会也是如此。

他说，巴达旺市议会所管辖的地区，不只是单单巴都吉当州选区，其也涵盖哥打圣淘沙、石角、马当、甚至一部份过去的文莪区。

“罗克强既然也是巴达旺市议会主席，却口口声声只为巴都吉当选区争取拨款，那其他不在巴都吉当却还是在巴达旺市议会的管辖区内的地方，他就不需管理吗？若是如此，那罗克强就应该辞掉他巴达旺市议会主席的职位。”

他也质问，如今罗克强为了突出其巴都吉当州议员的角色，口口声声只是巴都吉当，似乎已忘记其市议会主席的责任。人民有如何确保：

1.不在巴都吉当选区内，但也有还门牌税给巴达旺市议会的人民，他们所还的门牌税，不会给罗克强移花接木全数只用在巴都吉当区内？

2.州政府所拨给巴达旺市议会的拨款，不会被罗克强只用在巴都吉当区内？

“为公平起见，也为了避免公款被罗克强用做其政治资本，罗克强应辞掉巴达旺市议会主席之职，还纳税人，尤其是巴达旺市议会管辖内缴交门牌税的人民，一个公平。”