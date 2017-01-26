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張健仁：棄戰補選 行動黨尊重友黨決定

发布于 January 26, 2017


（本报古晋25日讯）针对砂公正党弃战丹绒拿督州选区补选，行动党砂州委员会主席张健仁强调，出战丹绒拿督州选区补选并非就是不尊重已故前任首长拿督巴丁宜阿德南，而不出战也非就算是尊重阿德南。
他说，参选是民主精神和程序的体现。不过，他表示，丹绒拿督州议席向来是公正党的选区，既然公正党选择弃战，行动党会尊重友党的决定。
“至于行动党会否派候选人出战，我们必须内部讨论，并也会事先和公正党接洽讨论之后才做决定。”
张健仁是今日接受《联合日报》访问时，表达行动党的立场。
另一方面，砂革新党主席徐丽娜表示，在民主精神下，该党希望有人会竞选丹绒拿督州议席，无论该名人选是否来自革新党。
她说，目前砂革新党尚未召开会议决定是否上阵丹绒拿督州选区补选，不过最高理事会预料会在下周召开会议作出决定。
“会议日期方面未定，但肯定会是在2月4日提名日前召开。”
徐丽娜今日接受《联合日报》访问时，如是表示。
被询及砂革新党出战丹绒拿督的可能性时，她直言目前未能下定论，因为得视该党内部的集体决定，由最高理事会讨论后才能得出结果，党主席无权径自决定。

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