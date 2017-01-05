首页 新闻 南砂新闻 張健仁：以2016州選成績而論 火箭已失實旦賓國席

張健仁：以2016州選成績而論 火箭已失實旦賓國席

发布于 January 5, 2017
张健仁坦言要守住实旦宾国会议席不容易。
张健仁坦言要守住实旦宾国会议席不容易。


（本报古晋4日讯）砂民主行动党主席张健仁坦言，在来届国会选举中，要守住实旦宾国会议席不易，尤其是巴都林当区被划分给古晋国会选区，大大增加该党捍卫该议席的难度。
他说，按照去年2016年砂州选成绩而言，该党可算是已失去实旦宾国会议席。
“尽管如此，我们还是会继续努力，加强党的宣传，极力守住及攻打每一个议席。”
也是该党古晋国会议员兼哥打圣淘沙州议员的张健仁于今日接受《联合日报》记者访问时，如此表示。
张健仁解释，实旦宾国会议席守土不易主要因素是在重新划分选区后，巴都林当州选区被纳入古晋国会议席。
“重新划分选区是国阵大选不公平的一种策略和伎俩，让实旦宾国会选区的华裔选民巴仙率下降，这样国阵在该区就比较有胜算。”
他说，在上届国会选举中，砂民主行动党以逾一万多张多数票在古晋和实旦宾2个国会议席取胜，所以这2个选区被视为该党的白区。
“不过在选区重新划分后，古晋选区仍是白区，但实旦宾选区则变成灰区。”他不讳言的称，以大马选举的历史来看，每次有重新划分选区之后，反对党的成绩往往是下降的，除非是有重大事件的发生，这就另当别论。
“在重新划分选区后的来届国选前，恰好有重大事件，那就是前任首相敦马退出巫统，形成巫统分裂。”
张健仁透露，这个从巫统分裂出来的势力会有多大的影响，目前还不明朗。此外，张健仁也指出，目前希联正和敦马等人成立的土团党商谈中，在来届国选中组成合作阵线，以便以一对一的方式对垒国阵。
“敦马的土团党主要是攻打乡区或土著区，也就是国阵的堡垒区。”

  • 韩沙（左）在记者会后与下属出示部分象牙，右起张永兴与艾纳丝（中）。

    關稅局開年立功 起象牙值逾720萬

    （吉隆坡4日讯）新年伊始，关税局马上立功，侦破走私象牙活动，起获254枝重846.2公斤的象牙，价值逾720万令吉！ 这些象牙是从刚果的恩吉利国际机场运抵我国，藏在17个箱子，在我…
    January 5, 2017
    0 second read
  • 秘书罗国华在主宾见证下签署委任状。

    廣惠肇就職禮 古港來促理事團結

    （本报马来奕4日讯）汶莱广惠肇公会昨晚在该会会所举行2017至2018年度第二十二届理事就职典礼，由该会永久名誉顾问关英才博士及刘小源主持监誓礼。 …
    January 5, 2017
    0 second read
  • 本季紫羽首秀的李孝贞（左）再度在大马登场，与陈炳顺联手取胜。

    紫羽開賽以來最懸殊比分 麻坡狂勝衝上三甲

    （吉隆坡3日讯）2016/17赛季SS紫盟羽第六轮的最后一战，麻坡羽球俱乐部以15比1狂胜巴生市羽球俱乐部，排名从积分榜的第7位勇猛直进至第3位，也创下开赛以来最悬殊比分纪录。 …
    January 4, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • CCTV4砂特輯獲好評 廣州電視台來砂拍特輯

    （本报古晋4日讯)随着中央电视台CCTV4拍摄砂拉越的特辑在播放后获得良好的回响，旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜披露，在春节过后中国广州电视台也将到砂拉越来拍摄特辑。 …
    January 5, 2017
    2 second read

  • 禁用塑料袋決定 曾長青：勿操之過急

    （本报古晋4日讯）古晋南市市长拿督曾长青认同减少使用塑料产品，以拯救地球的倡议。不过，他认为禁用塑料袋的决定不能操之过急，而应全面性探讨禁用塑料袋后可供人民使用的替代性物质，再按部…
    January 5, 2017
    0 second read

  • 加入巴都林當州選區 古晉國席選民增至逾8萬

    （本报古晋4日讯）古晋国会选区在重新划分后，将会加入巴都林当州选区，而选民也爆增至8万1千992名。 …
    January 5, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭