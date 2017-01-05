張健仁：以2016州選成績而論 火箭已失實旦賓國席

张健仁坦言要守住实旦宾国会议席不容易。

（本报古晋4日讯）砂民主行动党主席张健仁坦言，在来届国会选举中，要守住实旦宾国会议席不易，尤其是巴都林当区被划分给古晋国会选区，大大增加该党捍卫该议席的难度。

他说，按照去年2016年砂州选成绩而言，该党可算是已失去实旦宾国会议席。

“尽管如此，我们还是会继续努力，加强党的宣传，极力守住及攻打每一个议席。”

也是该党古晋国会议员兼哥打圣淘沙州议员的张健仁于今日接受《联合日报》记者访问时，如此表示。

张健仁解释，实旦宾国会议席守土不易主要因素是在重新划分选区后，巴都林当州选区被纳入古晋国会议席。

“重新划分选区是国阵大选不公平的一种策略和伎俩，让实旦宾国会选区的华裔选民巴仙率下降，这样国阵在该区就比较有胜算。”

他说，在上届国会选举中，砂民主行动党以逾一万多张多数票在古晋和实旦宾2个国会议席取胜，所以这2个选区被视为该党的白区。

“不过在选区重新划分后，古晋选区仍是白区，但实旦宾选区则变成灰区。”他不讳言的称，以大马选举的历史来看，每次有重新划分选区之后，反对党的成绩往往是下降的，除非是有重大事件的发生，这就另当别论。

“在重新划分选区后的来届国选前，恰好有重大事件，那就是前任首相敦马退出巫统，形成巫统分裂。”

张健仁透露，这个从巫统分裂出来的势力会有多大的影响，目前还不明朗。此外，张健仁也指出，目前希联正和敦马等人成立的土团党商谈中，在来届国选中组成合作阵线，以便以一对一的方式对垒国阵。

“敦马的土团党主要是攻打乡区或土著区，也就是国阵的堡垒区。”