張健仁或移師實旦賓國席 火箭人聯王者之戰?

（本报古晋4日讯）来届国选张健仁将会移师出战实旦宾，与拿督沈桂贤上演一场主席VS主席的好戏？

对此，古晋国会议员张健仁避而不谈，以四两拨千斤笑称“到时再看看如何”。

根据资料，重新划分选区后，实旦宾国会选区的选民已缩减5万8千111名，如果以2016年州选成绩计算，这个选区将会重返人联党怀抱。

在2016年砂州选中，砂人联党成功在隶属实旦宾国会的2个州选区即巴都吉当和石角获胜，其中巴都吉当多数票为1千840张，石角多数票为2千085张，总和已超过另一个选区哥打圣淘沙对手获胜的2千819张多数票。

因此，国阵在“最具胜算人选上阵”抉择候选人原则下，可能会派遣砂人联党主席，同时也是官拜砂地方政府部长的石角区州议员拿督沈桂贤出战，以便能夺回曾经是砂人联党堡垒区的实旦宾国会议席。

拿督沈桂贤在去年砂州选获胜后，就被召入阁担任砂地方政府部长，其“沈桂贤团队”更是积极在地方上走动服务，一直有着不错的口碑，因此被外界视为“最具胜算的候选人”之一，更猜测他可能会在来届国选披甲，在“最具胜算的选区”上阵，而该选区非实旦宾国会议席莫属。

为了不让人联党夺回实旦宾国会议席，砂民主行动党可能在来届国选有所变动，由古晋国会议员张健仁移师至实旦宾，直接对垒人联党的猛将，分分钟上演“主席VS主席”的戏码。

从选区重新划分推测，古晋国会议席肯定是砂民主行动党的囊中之物，而实旦宾国会议席则是沦为灰区，因此民主行动党急需重量级人马到该区坐镇，而该重量级人马则是该党主席兼国州议员的张健仁。

沈桂贤和张健仁身份相似，两者都是一党之首，也是隶属实旦宾国会议席里州选区的人民代议士，一人是石角区州议员，一人是哥打圣淘沙州议员，同时两人也是议会里的代表人物，若是在来届国选对垒，肯定备受瞩目。