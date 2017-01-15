弱冷氣團報到 婆羅洲渦旋形成 西砂後天或水災

天然及资源部长拿督斯里旺朱乃迪（中）：砂州估计在本月10日至18日及27日至31日期间会出现大涨潮。一旦短时间内降暴雨，低洼、排水出现问题及易受涨潮影响的地点将有更高的机会发生闪电水灾。

（本报古晋14日讯）根据大马气象局的资料，由于可能出现弱冷气团报到及婆罗洲涡旋的形成，砂拉越西部将于本月17日起至19日降大雨，因此天然及资源部长拿督斯里旺朱乃迪提醒居住在砂州西部的居民提高警觉，以应对可能发生的水灾。

“气象预测显示，砂拉越1月份的雨量将高达2940毫米，而沙巴的降雨量则是2454毫米。在砂拉越的部分，降雨量较大的地方会在西部地区，在这地区中，低洼和排水出现问题的地点有可能发生水灾。”

不过，他强调，水灾的造成视乎降雨的趋势，是集中在同一个地区降雨或全面性降雨、是短时间内连绵降雨或阶段性的降雨。此外，涨潮也可以成为导致水灾的原因之一。

“砂州估计在本月10日至18日及27日至31日期间会出现大涨潮。一旦短时间内降暴雨，低洼、排水出现问题及易受涨潮影响的地点将有更高的机会发生闪电水灾。”

旺朱乃迪促砂拉越西部居民提前采取应对措施，以应对可能会发生的水灾。