廢除收費大橋集聚 S4S今悼念阿德南

（古晋16日讯）砂拉越人的砂拉越（S4S）团体将在本月17日（星期二）晚上8时30分，分别在南中北三区同步进行追思烛光会，以悼念已故首长阿德南。烛光会地点将会是阿德南宣布废除收费的大桥，以纪念和感谢阿德南为人民颁布的这项政策。

南中北三区烛光会地点分别为：

南区：古晋沙拉胡丁大桥

中区：诗巫南律大桥

北区：美里亚细安大桥

已故首长阿德南是砂拉越自1841年建国以来唯一在短暂执政时期获得显赫政绩的首席部长。在他任内推行了许多利益中下阶层百姓的政策，在经济不景气时期这些政策却减轻了人民的负担。同时，阿德南根据《1963年马来西亚协议》为砂拉越争取了应有的权力，让砂拉越人终于能够擡头挺胸，更加有尊严。

欢迎公众人士自备白色蜡烛，白色鲜花，到以上三个烛光会集合点，一起参与追悼阿德南。衣着方面则以黑白二色为主。

S4S团队希望所有砂拉越同胞可以出席参与这项烛光会，除了追思阿德南，也要以阿德南爱砂拉越的心，继续守护着这片土地。阿德南的生命虽然已经暂停，但是人民应该把他的精神继续的传承下去，继续的让砂拉越走向更光明的未来。