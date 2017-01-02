廖中萊警告長巴及司機 違例者嚴懲吊銷駕照

廖中莱检查长巴的轮胎花纹，确保符合安全规定。

（吉隆坡31日讯）交通部长拿督斯里廖中莱向巴士公司和司机发出最后通牒，陆路交通局将对违反条例者采取严厉处分，包括吊销公共交通驾照（PSV）。

他说，该些违例行为包括超速和行驶中使用手机，所以已指示陆路交通局可以吊销违例者的执照。

他也呼吁巴士公司，在路途超过300公里的巴士班次上，必须为乘客提供两名司机，否则将面对罚款的处分。

廖中莱周六突击巡视南湖镇交通综合终站（TBS）后说，当局在12月24日至26日的道路安全行动中，共检查多达1万2千600辆车，开出4千张罚单；同时也在全国各个巴士总站展开行动，检查1千434辆巴士，发出90张罚单给违规巴士。

在替换司机方面，廖中莱指巴士营运公司在路途超过300公里的班次上，提供两名司机，否则巴士将不得启程，直到找到副司机为止。

他以日前在柔佛巴莪发生的长巴惨案为例，指司机行驶路途从槟城至柔佛，再次柔佛返回吉隆坡，驾驶时间超过4小时。

“这是非常不对的，巴士公司将被提控上庭，我们必须以乘客和其他道路使用者的利益为优先。”

“执法人员会对初犯者开出300令吉的罚单，但第二次则会提控上庭，届时罚款为2千令吉，我们也准备和陆路交通委员会探讨，研究可否将重犯者的执照吊销，因为他们无法为乘客安排两名司机。”

针对巴莪长巴惨案，廖中莱透露目前已收到初期报告，预料在两周后会得到详细报告，至于完整报告则大约会在4周后出炉，届时做出公布。

另外，廖中莱也重申，过去在2015年曾宣布新巴士必须安装限速器，让巴士公司可即时监督巴士速度。

他说，有关限速器速在制造巴士时就已经安装，以免被动手脚改装；至于旧款巴士，政府则提供补贴，希望全国的巴士在2020年，都可拥有限速器。

车中有车，在今日的突击巡视中，大队发现一辆双层巴士底层行李箱处，竟塞入3辆电单车。

廖中莱立即指示陆路交通局官员采取行动，将电单车卸下，并向巴士公司开出罚单。

他说，虽然乘客的电单车无罪，但希望巴士公司禁止提供运载电单车的服务，以免受到对付。

针对长巴公司TransMalaya Ekspres采用男女分开坐的措施，廖中莱认为有关措施矫枉过正，并强调消费者有权利拒绝使用该公司的服务。

他说，虽然长巴公司的执照条例或交通部条例，并无阐明男女必须分开坐，而该公司可自由落实类似措施。“不过，我认为消费者可以拒绝搭乘该公司的巴士，如果它影响到我们生活方式，我们有权利去反对有关措施。”