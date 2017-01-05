廖中萊反映獲正面回應 首相承諾速處理華小撥款

（布城4日讯）首相拿督斯里纳吉今日已向马华承诺，将会处理去年华小5000万令吉拨款的事宜，相信此一课题会在近期内圆满落幕。

马华总会长拿督斯里廖中莱受询时披露，他与马华署理总会长拿督斯里魏家祥今日会见教育部长拿督斯里马兹尔，之后再向首相反映相关的问题。

“首相了解了整个情况之后，也答应会迅速处理，所以这个款项我相信在近期内应该能够处理解决。”

也是交通部长的廖中莱在今日出席内阁会议后受询时也披露，他们也一并向首相反映改制中学去年及今年的拨款，也获得首相正面的回应。

他希望不仅去年华小的5q千万令吉拨款，还有今年的5千万拨款以及改制中学的拨款，都能够迅速发出。

另一方面，随着首相给予了承诺之后，魏家祥促各造给予首相时间，去解决相关的问题。

他指出，他与廖中莱今日特地就这项拨款的事宜，在内阁会议前与马兹尔进行会面，后者也向他们提出教育部去年的完整拨款报告。

他说，马华认同教育部确实需要更多的拨款，而部门的拨款从去年拖至今年，仍有一些未获处理，这是很正常的。

为了确定华小会获得去年的5千万令吉拨款，3名部长随后也拜会首相，要求也是财长的首相协调，首相也给予了正面的会应。

他也解释称，马华之前确实拒绝先领取教育部所拨出的1千650万令吉，这是因为他们坚持认为要领取5千万令吉的拨款。

“从2008年迄今，华小都有5千万令吉的拨款，我们认为不能减少，由于油价下降，我们也了解要增加这项拨款很难，但是至少要维持过去的数目。”