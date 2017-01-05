首页 新闻 国内新闻 廖中萊反映獲正面回應 首相承諾速處理華小撥款

廖中萊反映獲正面回應 首相承諾速處理華小撥款

发布于 January 5, 2017


（布城4日讯）首相拿督斯里纳吉今日已向马华承诺，将会处理去年华小5000万令吉拨款的事宜，相信此一课题会在近期内圆满落幕。

马华总会长拿督斯里廖中莱受询时披露，他与马华署理总会长拿督斯里魏家祥今日会见教育部长拿督斯里马兹尔，之后再向首相反映相关的问题。

“首相了解了整个情况之后，也答应会迅速处理，所以这个款项我相信在近期内应该能够处理解决。”

也是交通部长的廖中莱在今日出席内阁会议后受询时也披露，他们也一并向首相反映改制中学去年及今年的拨款，也获得首相正面的回应。

他希望不仅去年华小的5q千万令吉拨款，还有今年的5千万拨款以及改制中学的拨款，都能够迅速发出。

另一方面，随着首相给予了承诺之后，魏家祥促各造给予首相时间，去解决相关的问题。

他指出，他与廖中莱今日特地就这项拨款的事宜，在内阁会议前与马兹尔进行会面，后者也向他们提出教育部去年的完整拨款报告。

他说，马华认同教育部确实需要更多的拨款，而部门的拨款从去年拖至今年，仍有一些未获处理，这是很正常的。

为了确定华小会获得去年的5千万令吉拨款，3名部长随后也拜会首相，要求也是财长的首相协调，首相也给予了正面的会应。

他也解释称，马华之前确实拒绝先领取教育部所拨出的1千650万令吉，这是因为他们坚持认为要领取5千万令吉的拨款。

“从2008年迄今，华小都有5千万令吉的拨款，我们认为不能减少，由于油价下降，我们也了解要增加这项拨款很难，但是至少要维持过去的数目。”

  • 新一届美国国会当地时间1月3日在美国首都华盛顿开幕，来自威斯康辛州的共和党籍联邦众议员瑞安高票连任众议长。美国前副总统切尼（Dick Cheney）作为议员亲属出席了当天众议院的议事活动，现场见证其女儿丽兹·切尼（Elizabeth Cheney）就任怀俄明州联邦众议员。图中为切尼。

    美國新一屆 國會開幕 瑞安連任眾議長

    （美国华盛顿4日讯）新一届美国国会当地时间3日在首都华盛顿开幕，来自威斯康辛州的共和党籍联邦众议员瑞安（Paul Ryan）高票连任众议长。 瑞安当天在众议院选举中获得239票支持…
    January 5, 2017
    4 second read

  • 特朗普總統就職典禮 希拉里決定出席

    （美国华盛顿4日讯）过去一年，特朗普和希拉里两人厮杀激烈，结果后者败选。尽管有不少声音为希拉里“赢了普选票、输了选举人票”、未能取得白宫宝座抱屈，但多家美国媒体报道称，克林顿夫妇最…
    January 5, 2017
    3 second read

  • 美海關電腦系統癱瘓

    （美国华盛顿4日讯）美国海关与边境保护局的电脑系统周一瘫痪四个小时，导致该国多个机场包括迈阿密国际机场、亚特兰大哈茨菲尔德国际机场、波士顿洛根机场、劳德代尔堡国际机场等出现长长人龙…
    January 5, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 罗哈娜及罗斯兰（右）示出一对嫌犯的照片。

    高回酬投資買賣轎車為餌 夫婦騙3人1.13萬

    （亚罗士打4日讯）米都一对夫妇以高回酬投资买卖轿车为诱饵以吸引投资者，结果3名投资者不幸受骗，损失1万1千300令吉。目前，哥打士打警方缉捕该对夫妇嫌犯。 哥打士打县警区副主任罗哈…
    January 5, 2017
    2 second read

  • 氣象局：拉尼娜現象 對大馬天氣影響不大

    （吉隆坡4日讯）由去年11月起出现的微弱拉尼娜现象，将持续至今年3月，料不会给我国的天气带来太明显的影响。 大马气象局总监拿督仄嘉雅指出，沙巴和半岛的一些地区，1月和3月的降雨量，…
    January 5, 2017
    0 second read
  • 乌鲁登嘉楼的登姑安布旺英丹国中形如泽国，志愿工作人员协助将校内的桌椅移走。

    登災情況惡化 63學校暫關閉

    （瓜拉登嘉楼4日讯）登嘉楼州水灾情况逐渐恶化，州内63所学校今日暂时关闭。 登州教育局局长沙夫鲁丁指出，原本预计只有24所学校关闭，不过自昨日持续豪雨导致更多通往学校的道路积水，甚…
    January 5, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭