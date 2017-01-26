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年齡小至12歲 肅毒組逮吸毒學生

发布于 January 26, 2017
古晋警区主任阿邦阿末颁发优良表现奖予表现优良的警员。
古晋警区主任阿邦阿末颁发优良表现奖予表现优良的警员。


（本报古晋25日讯）古晋警区主任阿邦阿末表示，警方肃毒组在近来的逮捕行动中，逮捕了未成年涉及吸毒的学生。
他也透露，这当中，涉及未成年吸毒学生的年龄小至12岁。
他说，目前案件正在调查当中，详情会在较後召开记者会再详细公布。
另外，他也提到说，目前偷窃电单车的案例为显著的犯罪趋势，几乎每天都有报失的电单车。
他也表示，目前警方调查显示这些偷窃电单车案件都是属于个案，并没有迹象显示有集团在偷窃或者是收购这些失窃电单车。
他呼吁民众在购买二手电单车的时候，不应该觉得便宜就买，那有可能会买到贼赃而触法。
“当然这类的偷窃案件，当中也有报假案的存在，包括了赌博输钱了把家中的电单车卖掉而报警失窃。”
他今日在古晋警区常月集会后接受记者的询问时这么透露。
较早时，他在致词中也表示，古晋警区於2016年纪录总1609宗罪案，若於2015年的1808宗罪案相比，今年总共减少了199宗罪案，即降下了11.01%的罪案率。
他说，在2016年的罪案中，共216宗为暴力刑事案，以及1393宗为财物失窃案，当中有27宗为破屋偷窃案及19宗为无枪械抢劫案。
至於毒品罪案方面，2016年共记录了1299宗案件，其中逮捕了1544人，当中共43宗案件涉及毒品供应，逮捕了84人。
他续说，其中351宗为拥有毒品案件，905宗为尿液呈阳性检验案件，分别逮捕了555人及905人。
至於商业罪案方面，警方在2016年共接获1286宗投报。与2015年的1416宗投报相比，今年共投报案件下降了130宗，即9.18%，而其中被调查的共317宗案件，比去年提升了9宗案件。

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