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年終停止出海近4個月 漁民多以捕蝦補貼生計

发布于 January 2, 2017
每年年终之季，可见到渔船都停泊在岸边。
每年年终之季，可见到渔船都停泊在岸边。


（本报古晋31日讯）渔民林洪全表示，每年年终天气不好时，渔民或许需要停止出海三、四个月，直至翌年农历新年后，才会开始出海捕鱼。
他在接受《联合日报》访问时指出，年终天气坏之际，大家不敢冒险出海，就算愿意冒险，但鱼量不丰，捕获不多，一趟来回就可能面对亏损。
“就以我B级执照的渔船而言，出一趟海捕鱼大约要10天，花费在5千令吉左右，如果鱼获量不多，只能卖个3、4千令吉，岂不是要自己倒贴逾1千令吉。”
他说，天气坏是主要因素，再来就是年终鱼产量本来就少，所以不少渔船在年终期间就会换网，在海口区捕虾。
不过他解释说，现今最苦恼的是面对没有工人，本地人不愿随船出海捕鱼，而执法单位又不允许A级执照和B级执照的渔船申请外劳。
“A级和B级的执照渔船是家庭式操作，可是现今又有多少家庭能一家全都出海捕鱼，而且一出就是10天，因此必须聘请工人帮忙才行。”
林洪全说，也因此许多渔民在每年10月或11月，就会开始会休息，期间的三、四个月中，可能只是在海口区捕虾补贴生计，直到天气良好的季节才会开始出海捕鱼。

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