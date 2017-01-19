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年柑含二氧化硫 衛部確保安全食用

发布于 January 19, 2017
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Jo Teoh在脸书发帖指芦柑含有浓烈二氧化硫气味，不过卫生部已就此作出解释。（取自Jo Teoh脸书）


（吉隆坡18日马新社讯）卫生总监拿督诺希山指出，该部在2015年至2016年监督市面上售卖的年柑，没发现含有二氧化硫，而今年将继续检查年柑，确保安全食用。
他在文告说，最近社交媒体流传年柑含有二氧化硫新闻，而根据1985年食品条规是允许特定食品使用二氧化硫，包括鲜果如年柑，惟分量不超过每公斤30毫克。
他提到，根据国际专家咨询组织食品添加剂联合专家委员会(JECFA)，经过评估及证实，食品含特定分量的二氧化硫是安全食用。
“若在允许的分量，二氧化硫不会危害人体。不过，对于过敏者吸入或吞下时，可能会出现哮喘现象。”
诺希山指出，为了保护过敏者，根据1985年食品条规第20（6）条文，每样食品或鲜品如年柑，只要添加超过每公斤10毫克二氧化硫，须在包装上张贴“含二氧化硫”字眼。
他说，任何违例者将面对罚款最高5千令吉或监禁不超过2年。
另外，在1985年食品条规第11（1）（j）条文，进口食品包括年柑，标签上必须注明进口商名字、进口国、包装地址等资料。
他说，倘若有人伪造食品标签，将在1983年食品法令第16条文下被控，面对监禁不超过3年或罚款，或两者兼施。
他促请进口商、代理、零售商等必须确保所售卖的进口年柑遵守食品条规。
若消费者对任何食品安全课题有疑虑，可以联络邻近卫生局或通过网站（http://moh.spab.gov.my ）或食品素质及安全组面子（www.facebook.com/bkkmhq）。
据报道，名为“Jo Teoh”的网民本月初在其脸书发贴，指购买的永春芦柑有强烈的二氧化硫味道。其阿姨把购买的箱装永春芦柑浸泡在水中后，两人都闻到水中有一股强烈的二氧化硫味道。
随后她把芦柑凑到鼻子闻一闻，虽然没有味道，但却感到喉咙不适及咳嗽，之后更反复把柑浸泡在水，甚至使用洗碗液刷净，却还是去除不掉二氧化硫味道。她随后已就此事向卫生部作出投诉。

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