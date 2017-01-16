常改變立場發表前後矛盾論 納吉封敦馬「U轉英雄」

纳吉出席由巫统女青举办的婚前教育课程，和参与者合摄。

（北根15日讯）首相拿督斯里纳吉形容前首相敦马哈迪医生为“U转英雄”，因为后者最近常常改变立场，包括在发放一个马来西亚人民援助金的课题。

纳吉说，马哈迪本身曾在去年12月26日指一马援助金如同贿赂及违法，昨天却改口说若反对党执政，会考虑发放一马援助金。

“他在3个星期内就改变立场及发表‘U转’言论，指若反对党胜出就会考虑发放一马援助金。”

“最近马哈迪太多次‘U转’立场，因此，我们可将马哈迪视为‘U转英雄’，因为他的举动及言论前后矛盾。”

他今日颁发奖品给在2016年小六检定考试（UPSR）及初中三评估考试（PT3）取得卓越成绩的学生，及移交开学援助金后，在记者会上这么说。

也是土著团结党党魁的马哈迪昨天在沙亚南正式推介该党时说，说若反对党执政，将准备发放一马援助金。

纳吉说，马哈迪的言论与本身早前指一马援助金如同贿赂及违法的言论前后矛盾。

他指出，政府没将一马援助金当作贿赂，这与雪州及槟州向人民发放援助金的做法大同小异。“当年马哈迪担任首相时也有向登州人民发放福利援助金及回馈偿金（wang ehsan），我们也在土著团结党官网看到，若人民需要一马援助金，该党可提供协助”。

纳吉说，当前副首相丹斯里慕尤丁和吉打前州务大臣拿督斯里慕克里在政府内担任领袖时，也力挺一马援助金政策。

纳吉再次强调不应将此援助金作为政治话题，这是政府协助国内贫穷人士的努力。“发放一马援助金的建议并非由我提出，而是来自国家银行，他们建议此方式比补贴石油等等更好。”

“这本来就不具政治动机，我们只是要帮助符合资格的人民……没与政治立场牵扯在一起。”

纳吉也说，马哈迪称若反对党执政就会撤销商品及服务税的言论是空口说白话，以蒙蔽人民思想。

“他可以发表此言论，但作为一个需要收入的政府，若我们撤销商品及服务税，我们每年将损失400亿令吉，问题是有哪方面的收入可取而代之？”

“我们不能发表不切实际的言论。”