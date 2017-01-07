市面上出現許多偽鈔 民眾受促小心警惕

（本报古晋6日讯）市面上出现许多伪钞，导致小贩们都开始拒绝接收大额纸钞，以免得不偿失，赔了夫人又折兵。

《联合日报》记者探悉，经常收到伪钞的大部分是小贩，尤其是在周日或公共假期生意较好时，不易留意，就会遭不法之徒鱼目混珠，以伪钞购买物品。

记者今早走访肯雅兰小贩中心和实都东小贩中心时，受询的小贩们都异口同声表示，收到伪钞事件一直都会有在发生，近期发生较多是在肯雅兰小贩中心，而实都东小贩中心则是较少，但大家都对此提高警惕，尽量接收大额纸钞，避免成为受害者。

1名肯雅兰小贩中心营业的鱼贩指出，顾客递上大额纸钞，如50令吉或100令吉时，都会仔细查看真伪，不然的话就会直接拒收，要求顾客以较小额纸钞付款，或是向其他商家和小贩购买，找了零钱再来付款。

该鱼贩说，拒收大额纸钞除了是保护自己之外，同时也是给予不法之徒信息，让不法之徒知道小贩们是有在注意纸钞的真伪，不要再利用伪钞来买东西。

另1名在实都东小贩中心的鸡贩透露，本身就曾收到2次100令吉的伪钞，所以每当顾客以100令吉或大额纸钞还钱时，都会特别注意，其中一次更因拒收有异样的纸钞，让企图使用伪钞的不法之徒知难而退。

他以该真实的经验作为分享称，某日早晨6时许，1名生面孔的顾客向他购买了鸡肉，然后就以100令吉纸钞付款，惟他察觉该纸钞有所异样，因此就要求顾客以其他纸钞付款，但对方声称要返回车里拿钱，一走之后就没回来拿鸡肉付款。

该鸡贩说，在那次过后就买了验钞器放在摊位上，一旦收到大额纸钞时，就会对此检查，做足防备功夫。

陳春雄：加強防備

不讓偽鈔事件發生

（本报古晋6日讯）古晋南市贩商公会主席陈春雄表示，现今行情已经非常差，小贩们的生意也难做，如果还不小心收到伪钞，一天的努力就等于白做了。

陈春雄于今早接受《联合日报》记者针对市面上出现伪钞的事件进行访问时披露，本身也曾收过伪钞，当时是结束一天的营业后，把收入存入银行时，却被银行职员告知存款里有一张100令吉的伪钞，并把该伪钞打洞作废。

他说，之前实都东小贩中心经常有听闻小贩收到伪钞，不过近来较少，主要是大家都已做足防备功夫，不让不法之徒有机可乘。

他解释，一般会有伪钞出现大部分的时候是在周末、周日和公共假期人潮较多时，不法之徒会趁小贩忙碌做生意之际，以伪钞付款，而小贩也无暇查看，因此就会中招。他称，经常收到伪钞以猪肉贩、鱼贩和鸡肉贩居多，主要是这些摊位的物价较高，顾客相对就会较多以大额纸钞付款，所以收到伪钞的机率也高些。“就如买猪肉，少的话要十几二十令吉，多的话可能五、六十，所以顾客以100令吉的大额纸钞来还钱，是非常普遍的。”

“惟，如果是买2令吉的豆芽也以100令吉大额纸钞付款，那小贩必然会仔细检查，确认纸钞无异后才接收。”

此外，陈春雄也说，南市有在小贩中心的布告栏处贴上小心伪钞的告示，希望小贩们能加强警惕，同时也让不法之徒知难而退。

科技發達提高偽鈔

真假鈔難以辨識

（本报古晋6日讯）随着科技的发达，伪钞仿真度也随之提高，平常人难以用肉眼和手感去分辨，因此还是使用验钞器比较实际。

1名银行职员在接受《联合记者》访问时表示，无可否认，现今要用肉眼和手感来检查纸钞的真伪是非常困难的，就连他们坐在银行柜台的出纳员，也必须靠验钞器来协助，不然分分钟都可能马失前蹄。

他说，现在影印技术的发达，不法之徒要以低成本制造伪钞是极有可能的事，而且伪钞印出来的效果，真叫人难以辨识。

“这些伪钞的印制技术先进，特征包括图案阴影、鲜明数字及像素、变色保安线、显微镜线等，都极为仿真，加上纸张的手感也与真钞相似，一时之间让人傻傻分不清楚。”

该银行职员称，之前或许可以在光线下看看纸钞的图案阴影，但现在科技连阴影也能伪钞，因此还是购买一个验钞器来检查比较保险。

目前，市场上的验钞器价格约十几令吉就可以买到，品质较好的则要二十多令吉，主要是查看纸钞的荧光识别，真钞在验钞器的灯光照射下会有荧光图案，而伪钞则没有这种识别。