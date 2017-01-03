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市議員不分黨為民服務 曾長青欣慰

发布于 January 3, 2017


（本报古晋2日讯）古晋南市市长拿督曾长青欣慰指出，该市的市议员虽然来自不同的政党，惟在常务会议上，并没有以各自的政治思维来看问题，而是以市议员的角度，站在人民的利益来考量并作出最明智的决策。
他是在出席南市职员福利与休闲俱乐部举办的年终倒数晚宴上致词时，如是表示。
同时，他赞扬，南市的职员是很勤力及“有做工”的，回顾2016年，他们已尽力做到最好。
他强调，虽然无法做到事事尽善尽美，难免遇到一些人士的批评与投诉民生问题。不过，这些不是很大的问题，因为市区人民与该局合作无间，也有出色的商界努力，将古晋打造一个有活力的商圈及休闲体验。
他直言，就算有人抵触该市政局的条例，本身也要求其市议员及管理层到现场了解情况，看看哪些是市政局可以处理的，并致力于维护南市的清洁与卫生。
与此同时，他呼吁，辖区人民与该局携手合作，打造古晋成为一个闪亮、有活力、美丽及健康的宜居城市！
他希望所有与南市有关的人士须“点亮”自己，为社区及南市做点事，虽然每个辖区人民缴交的门牌税数额不多，但是南市市政局承诺将以有限的税收，做到最好的服务予辖区的纳税人及人民。
此外，他感激本地各大语文的媒体在报导南市的活动，都秉持中立的立场，对此，该局特此给予本地媒体给予表扬。

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