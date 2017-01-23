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市民為應付春節減少花費 文具書業營業額下滑

发布于 January 23, 2017
诗巫文华书店有限公司董事经理黄声访：新的学年才刚开始，惟文具书业的整体业绩却不见起色，与往年相较营业额下滑了约10至20%！
诗巫文华书店有限公司董事经理黄声访：新的学年才刚开始，惟文具书业的整体业绩却不见起色，与往年相较营业额下滑了约10至20%！


（本报诗巫22日讯）新的学年才刚开始，惟文具书业的整体业绩却不见起色，与往年相较营业额下滑了约10至20%！
诗巫文华书店有限公司董事经理黄声访今日接受《联合日报》记者的访谈时，披露了上述事项。
他指出，不仅限于各式文具及办公室用品，各种书刊包括阅读本、绘本、小说，甚至学校课业参考书的销量也全面下跌。
“尤其现在年关将近，一般华人在农历春节期间的家庭开销大幅增加，故大家在这段时期都遵循往例，妥善分配金钱使用，不会在文具书刊方面花费太多。”
同时，他表示，马币币值日趋疲软，严重影响各行各业，并导致营运成本走高。“虽说本地销售的书本大部份在西马印刷，但初期的生产原料如纸张、油墨、人工等皆仰赖进口，无形中也推高了印刷成本。”
“国内的印刷行业普遍依赖外国劳工，但马币汇率持续下滑，导致不少外劳选择返乡或前往他国工作，以赚取更可观的薪金。然而，本地人却普遍不愿好好工作，让许多业者伤透脑筋。”
此外，我国教育部动辄修改国内中小学考试制度，致使现今不少学生及家长在课业表现上稍微放松，且在压力不至于太大的情况下，市面上的参考书及学校作业本的销量也随之下跌。
“至于一般办公室用品，如各类原子笔、影印纸张、文件夹、资料收藏夹等，因马币币值下挫的缘故，也普遍调涨了售价，故公司行号为了减少开支，现今已不随便选购办公室用品，而是视实际需求做出订购。”
另一方面，黄声访强调，我国各项新税务措施也影响了文具书业的经营。“除了早前落实推行的销售税以外，如今我国也拟向宗教团体征收税务，这些均将影响人们的消费意愿。”
“倘若人们在市场上的消费能力降低，政府可征收的销售税也相对减少，并大大影响了各领域的拨款，尤其是教育层面，更多的教育拨款将无法到位，这些负面效应是环环相扣的。”
他透露，本地一些书局的日常营运，大部份都靠学校的作业薄和参考书订购，一旦学校无法获得拨款，也势将拖累了书局的经营。

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