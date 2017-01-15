市局科廷攜手合作 22日河流清潔運動

梁振林：21地方议程与社区发展工作小组将会极力推动各种提高民众对保护河流的意识的活动。

（本报美里14日讯）美里市政局21地方议程与社区发展工作小组联合科廷大学砂分校学生及沿河甘榜居民将于本月22日携手展开河流清洁运动，希望透过该项运动能提升居住在河岸的木屋区居民保护河流清洁的意识。

该工作小组主席梁振林受访时表示，美里河流出现大量漂浮垃圾是近日备受讨论的课题。

他指，河流清洁工作并不能单凭一个人的努力，但必须获得各单位及公众人士的配合及合作，才能保持美里河流的卫生及干净。

他说，美里河出现大量垃圾有两个主要原因，即工厂将废料排入河里，以及沿河木屋居民将住家垃圾抛入河里。他透露，根据美里河流局官员向其表示，该局不时会展开执法行动对付违规的工厂，但基于权限的问题，该局执法人员只能开出罚单，而违规的工厂往往都心甘情愿缴付500令吉的罚单，却不愿遵守规矩。

“由此可见，河流局的执法行动并不能有限的遏制工厂将废料排入河里。”

他说，造成河流污染的另一个常见因素是沿河木屋居民时常将垃圾随手抛进河里，因为他们觉得把垃圾丢进河里是最方便的方法。

他认为，要改善河流污染的问题，首先必须提高人们对于保护环境的意识，尤其是从小学阶段开始，向小学生灌溉这方面的知识，并鼓励他们在日常生活中实践，加强对维护环境的重要性，推动美里迈向绿化城市。

在维护干净河流课题上，21地方议程与社区发展工作小组将会极力推动各种活动，希望能提高民众对保护河流的意识，包括与当地长屋居民合作，向他们讲解维护河流干净的重要性。