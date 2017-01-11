巴達旺警方減罪案率 持續加強地方巡邏

（本报古晋10日讯）巴达旺警区主任艾迪尔强调，警方会持续加强地方上的巡逻工作，以便有效的减低巴达旺区的罪案发生率。

他说，目前该区的罪案已经有下降，即去年发生900宗，与前年比较，减少了7宗，只有偷电单车案件稍微增加。

艾迪尔是于今日中午率领下属前往3哩、石角及甘榜德拉戈艾伊进行巡逻时，向在场的记者如此表示。

“今天的巡逻活动主要是要让市民知道警方一直以来都有关注罪案黑区，同时也会派员前往巡逻检查。”

他称，特别是石角和哥打圣淘沙地区，犯罪率相当高，如破屋行窃、盗窃电单车等。

“因此通过今天的巡逻活动，除了让大家看到我们（警方）的努力外，也灌输市民和警方合作的意识。”

艾迪尔指出，警方需要和各单位的互相合作，这才能维持地区上的治安，和让人民的财物收到保障。

“这是我们的主要目标，而接下来的日子我们也将会继续努力，希望能有效的降低巴达旺地区的罪案。”

今天的巡逻活动共有25名警察参与，包括警区主任艾迪尔、女警巡逻队、电单车巡逻队和警车巡逻队，除了在地区上巡逻外，也派发防范罪案小册子给民众。

此外，艾迪尔也透露，马当再也新警署预料将会于今年2月份开始正式运作。

“目前，我们正等待土地局的合约书，一旦取得就会提呈给砂电能公司和水务局。”