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巴西一監獄暴動 死亡人數升至26人

发布于 January 17, 2017
巴西北里奥格兰德州政府15日下午宣布，当天清晨平息的该州阿尔卡苏斯监狱暴动造成的死亡人数升至26人。（法新社）
巴西北里奥格兰德州政府15日下午宣布，当天清晨平息的该州阿尔卡苏斯监狱暴动造成的死亡人数升至26人。（法新社）


（里约热内卢16日综合电）巴西北里奥格兰德州政府15日下午宣布，当天清晨平息的该州阿尔卡苏斯监狱暴动造成的死亡人数升至26人。

北里奥格兰德州司法和公民厅厅长维尔戈利诺在当天的记者会上说，这起监狱暴动与此前亚马孙州和罗赖马州的监狱暴动事件没有联系，但可以肯定“那两起事件刺激了这里的犯人”。

据新华社报道，维尔戈利诺说，目前已经甄别出至少６名挑动暴动的犯人，并已请求将他们转移到联邦监狱。

据悉，除死者外，9名伤势严重的犯人被送往北里奥格兰德州首府纳塔尔急救。

北里奥格兰德州警方说，这场监狱暴动始于14日下午，主要是两个囚室的犯人互相打斗，并未扩散到整个监狱。14个多小时后，防暴警察部队平息了这场监狱暴动。当时报道有至少10人死亡。

阿尔卡苏斯监狱是北里奥格兰德州最大的监狱，可容纳620人，但目前有近1150名犯人。该监狱2016年共有超过100名犯人越狱。

新年以来巴西连续发生监狱暴动事件并造成严重伤亡。巴西司法部长亚历山大·德莫赖斯本月５日宣布，将实施以减少凶杀案件、打击有组织犯罪和改善监狱系统为核心的全国安全计划。

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