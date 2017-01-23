巴基斯坦菜市炸彈襲擊 死亡人數升至25人

（巴基斯坦伊斯兰堡22日综合电）据巴基斯坦媒体当地时间21日报道，当天上午发生在该国西北部部落地区一蔬菜市场的炸弹袭击事件已造成至少25人死亡，另有五十多人受伤。

媒体引用官方消息报道说，多名伤者因伤势过重不治身亡。此外，仍有多人情况较为危急。

据当地媒体此前报道，当天上午，巴基斯坦西北部与阿富汗交界的古勒姆特区一个蔬菜市场内发生爆炸，6人当场被炸死，7名伤者因医治无效死亡，另有多人伤势严重。爆炸还造成两辆汽车和数间商铺被毁。

巴基斯坦三军新闻局局长阿西夫·加富尔随后证实了该起袭击事件，并表示爆炸装置事先被放置在一个苹果箱内，由遥控装置引爆。爆炸发生时，许多民众正在菜市场内采购。

目前，事发地所有市场已被关闭。当地民众将于22日为遇难者举行哀悼仪式。

巴总理谢里夫和陆军参谋长巴杰瓦分别对袭击事件予以谴责，并要求医院方面全力救治伤员。

巴基斯坦塔利班已宣称是其制造了此次袭击，目的是对巴反恐部队击毙非法武装组织“羌城军”（又译“坚格维军”）头目里兹万进行报复。

“羌城军”成立于上世纪90年代，2001年被巴政府定为恐怖组织，该组织经常实施针对巴国内什叶派穆斯林以及外国人的袭击。