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巫人聯5支部告黨員書 捍衛黨產決不搬遷

发布于 January 17, 2017


（本报诗巫16日讯）砂拉越人民联合党诗巫5个支部今日联合召开新闻发布会，针对该党位于诗巫甘榜拿督3间店屋的党产纷争，发表立场声明，并借此告知党员有关事态进展。
发言人钱本统指出，2016年12月16日接获Twinswood Sdn Bhd代表律师发出的一封函件，要求砂人联党在1个月内，即2017年1月16日以前必须迁离上述3间店屋，并将3间店屋的产权归还予他们。
有鉴于此，人联党诗巫5个支部今天透过发表《告党员书》，阐述他们的立场和观点，重申该党对此深感愤怒与悲哀，同时也多次强调“我们绝对不是被吓唬，就可以吃掉的！”
《告党员书》全文内容如下：
2016年12月16日，Twinswood Sdn Bhd的代表律师致函给我党的代表律师，要求砂拉越人民联合党在2017年1月16日或之前迁出并交出诗巫市3间店屋（Lots1291、1292及1293）的产业权给Twinswood Sdn Bhd。
砂拉越人民联合党诗巫的5个支部都一致认为，Twinswood Sdn Bhd的要求是有误和不能被接受的。我们决不会迁出这3间店屋的，并且将继续使用该产业，以进行党务，以及做为全体党员的活动中心。
我们再次重申：
（一）27年来，这3间店屋都是砂拉越人民联合党的产业，这是用我们的钱购买下来的砂拉越诗巫人联党的总部。
（二）不幸的，该3间店屋陷入一件令人深感遗憾的产业归属权纷争，如今仍有待法庭做出裁决。
（三）我们呼吁全体党员一致支持我党，共同维护我们的权益！一起捍卫我们的党产！
（四）我们有信心，历史的史实能还原事实和真相。
（五）我们肯定，真理和正义必得伸张。

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