工程進度超前21% 山都望防浪堤料今年完工

拿督斯里旺朱乃迪实地了解防浪堤的建造。

（本报古晋14日讯）天然资源与环境部长拿督斯里旺朱乃迪表示，山都望海岸线防侵蚀控制计划截至去年12月，已完成了42.9%的防浪堤建筑工程，比起预计的进度超前了21.27%，预料在今年的7、8月份将会竣工。

他说，这项计划涵盖的范围包括了甘榜山都望、山都望诊所及班台卜特丽，在第11大马计划下被批准了1千万令吉，该工程是从去年11月22日开始，原定将耗费18个月，但是承包商的高效率让进度大大超前，他对此也表示赞扬。

“目前我们已用了拨款的800万令吉，第一次申请拨款只有400万令吉，后来第二次增加了600万令吉。”

他进一步说，该计划的防浪堤全长1138米，另外在甘榜山都望也会兴建长400米的行人道。他估计目前计划竣工后，将能保护当地免受海浪的侵蚀而造成土地流失，人民在未来的15年至20年可以安枕无忧。

他今天在砂水利灌溉局局长卓梅顺等人的陪同下，巡视上述地点后，对记者这么表示。

较早时，他也提到说，上述地点的海岸线侵蚀情况已到了刻不容缓的地步，因此才能获得大笔拨款，并且也取得联邦的重视。

他表示，在第11大马计划下，全砂共获得3千950万令吉作为海岸线防侵蚀控制计划经费，这些计划将在2016年至2020年内逐步完成。