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工業專業證書課程計劃 砂首批140人畢業

发布于 January 8, 2017


（本报古晋7日讯）由马来西亚汽车研究院（MAI）主办的工业专业证书课程（IPC）计划，砂拉越首批140人年轻人已经在今天毕业，为汽车工业注入了一支生力军。
大马汽车研究院（MAI）首席执行员拿督玛达尼今天在该课程结业仪式上表示，毕业的学员和其他人不一样的是，该计划的毕业学员拥有100%的就业率，同时，薪金也会比起较我国政府设定的最低薪金更高。
“我希望毕业学员能好好的学习和工作，不要三天打鱼两天晒网，因为你们已经有了很好的起步。”同时，他也指出，工业专业证书课程在2012年推介，至今已在全马各地培训约2万名学员。
他进一步说，有关课程专注在三项重点技能培训，包括生产丶检测及维修，确保为国内汽车工业市场培训更多拥有高层次的多技能技职人员，推进我国汽车工业的发展。
他也说，该研究院每年为我国经济成长及国内生产总值贡献3.8%至4.2%，或相等於400亿令吉的数值，并放眼在2020年对国内生产总值的贡献科提高至10%，即1千亿令吉的数值。
另外，他也提到，2016年，该研究为国内汽车工业领域提供超过2万5千多个就业机会，2017年预计可以提供2万7千个新的工作机会。
拿督玛达尼也强调，在科技进展迅速的工业世界，让国内的学员提前适应和掌握机器化汽车工业的技能，进而提高我国汽车工业未来的发展，因此在古晋进行的工业专业证书课程增加了一项额外的机器化应用程序（Robotic Application）专业化课程，为古晋的学员提供编程和机器化技能等项目，
该机构也计划在今年2月和3月份，展开第二批和第三批的招生活动，让有意投入汽车工业的本地人报名就读。有兴趣了解更多可以游览马来西亚汽车研究院网站www.mai.org.my。

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