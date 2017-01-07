州議會未見草案呈上 砂督吊橋重建只聞樓梯響

承载着许多古晋人回忆的砂督吊桥建于1962年，它是最早横跨砂拉越河面的第一座桥，亦为铁索桥。

（本报古晋6日讯）砂督吊桥重建计划久闻楼梯响？

砂督吊桥自2004年坍塌沉入河底后，砂州政府曾多次表示计划重建砂督吊桥，以恢复吊桥的昔日风光。但是，年复一年，砂督吊桥重建计划始终未见下文。

一般上，每当有相关地标性新工程，政府都会在州立法议会上提及，唯独砂督吊桥重建计划至今仍连相关草案也不见踪影。

根据过去报导，在2012年初，当时是砂房屋发展部长的阿邦佐哈里为砂督美丹商业中心渡头主持动土礼时曾表示，该部门将和公共工程局商讨重建砂督吊桥，寻求足够拨款，充作行人用途。

他当时还说，政府计划重建砂督吊桥，以吸引更多旅客到访，让人民认识当地历史和文化发展。

然而，他在最近一次、即去年10月间到访美丹砂督巡视上，亦再次提及砂督吊桥重建事宜，足见他对于该重建计划的关注。

他在接受媒体访问时有披露，重建砂督吊桥的计划尚处于初步阶段，目前没有具体估算其费用，并指出砂督吊桥将是继河滨公园的“黄金桥”之后，第二座步行桥。

承载着许多古晋人回忆的砂督吊桥建于1962年，它是最早横跨砂拉越河面的第一座桥，亦为铁索桥，它的建竣为古晋南市与北市两岸居民在交通上带来很大便利，不仅可让行人步行，连电单车和小型车亦可通行。

2004年10月7日凌晨4时左右，砂督吊桥因不堪承受岁月侵蚀，而坍塌沉入河底，自此成了古晋人的回忆，尤其是老一辈市民。

華合：北市未獲撥款

吊橋重建仍處構想

（本报古晋6日讯）砂督吊桥重建事宜目前仍是一项构想，政府当局倘在探讨当中，如果事成，这将是美丹砂督的附加景点之一。

古晋北市市长拿督阿邦华合接受《联合日报》访问时，针对砂督吊桥重建事宜，如是表示。

“目前只是建议（砂督吊桥重建），不过，如果落实，市民可以把车停放在美丹砂督，然后以沿着桥梁步行横跨至对岸，这也可成为当地旅游特色之一。”

他披露，北市目前未有获得相关重建吊桥的建设拨款分配，并表示现阶段还一项构想，毕竟该桥吊拥有一定的历史价值，除了在英殖民时期已开始启用，更是古晋市民的共同回忆。

他指出，以他的立场，他绝对支持砂督吊桥重建的构想，理由很简单，因为这是砂拉越首座跨河桥梁，而且还是铁索桥，也是历史象征。

“试想象，如果砂督吊桥重建，该处是多么有旅游特征的氛围，绝对可以吸引游客到访，所以我是全力支持该项构想。”

他解释，砂督吊桥重建目前还是构想的初步阶段，倘未成为一个计划项目，而砂旅游部长拿督阿玛阿邦佐哈里是对外说明他对砂督吊桥的构想，所以他很支持这构想。

他补充，砂督吊桥重建事宜亦需在州议会中上呈，以寻求拨款分配方可了落实执行，同时，他深信拿督阿玛阿邦佐哈里的此项构思是有利于古晋市民。