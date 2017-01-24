崇正客聯總會前公會產業事宜 蔡仔運：將積極跟進

汶莱崇正客联总会会长蔡仔运（左3）及理事一同主持会员大会。

（本报诗里亚23日讯）2016年度汶莱崇正客联总会会员大会昨早顺利举行，大会通过三项议案，即：

是项大会是于昨早假马来奕华机公会会所礼堂举行。出席主持大会者为该会会长蔡仔运。共有约50名会员出席。

蔡仔运致辞时指出，过去或许还有一些目标还未达成，因此他展望在新的一年里能继续跟进未实现的目标和心愿，这是崇正客联总会召开第四届理事会第一次会员大会的重大目的和理事会的使命。

他称，该会成立至今刚步入第七个年头，一切事物尚待进一步完善。希望乡亲们能像以往一样热诚，在各项会务发展计划上给予该理事会鼎力扶持和鼓励，使该会能在社会稳健立足成长，向前迈进。

他相信大家所关心且迫切要知道的是前公会之产业转移问题。有关产业转移问题该会理事会从不松懈，且积极处理和跟进。其中也碰到了许多复杂而艰难的问题，但该会理事会为了维护前任所创下的基业，为了客家后代的前途和发展，该会均以客观的态度 谨慎去遵循法律程序去处理。

“肯定的，前客属公会已走入历史，也不再有争辩与舆论，有了前车之鉴，我会应该走出焦虑和困顿，因为有黑暗，所以要珍惜光明；因为有挫折，所以走向成熟。一个民族的发展规律，是经历历史的困难之后最好的补偿。大家能相聚在历史的新午后，那必须要做一个积极者和贡献者的客家人，身为一生一世的客家儿女，我深感一个公会，只有团结合作才可以凝聚意志，击败消沉，可以建立互信共识，更可以产生能量。”

汶莱崇正客联总会会员大会通过议案

1） 前客属公会产业转移事宜：

在清盘律师已无法达成妥协共识下，案件交由高等法庭判决。惟该会至今还是希望对方能够放下成见，双方以妥协和解的方式处理，但若对方坚持已见，唯有根据司法程序，法庭见。

2） 前客属商业店铺：

将通过两个途径办理转移，即（一）法律规定，（二）以店主私人名誉讨回公道。

3） 产业投资：

会员以股份投资方式购买店屋作为会所。细节由理事会另选小组负责处理。