展延今日過堂 李志堅3被告同日審

要犯拿督李志坚将与其他3名被告一同进行审讯。

（本报美里3日讯）针对砂公正党秘书比尔卡勇遭枪杀案件的3名被告于今日在美里高庭二次过堂，高庭法官决定将要犯拿督李志坚与其他3名被告同日进行审讯，并展延至明日（1月4日）进行过堂，届时将有40名控方证人被传召供证。

该枪杀案主要嫌犯拿督李志坚在第2次过堂时，法庭已允许副检察司奴法芝拉根据刑事程序法典第177A条文（案件的转移），把所有案件转移至高庭续审。

在副检察司奴法芝拉今日则向高庭法官阿威阿都威哈申请将要犯拿督李志坚与其他3名被告同时间进行审讯，高庭法官也批准该项申请，与另3名共犯一起审讯。

该案件在经过多次的展延后，高庭法官择将开始审讯日期设在1月9日至11日及1月16日至20日聆审此案，共8天。

首名被告为29岁的莫哈末非德里（Mohamad Fitri Pauzi），他在刑事法典第302条文的谋杀罪名下被控，他被控于6月21日早上8时20分，在美里杜当路某市场附近路口交通灯前，杀害比尔卡勇。

第二名被告为37岁的李昌伦（Lie Chang Loon，译音）被控与莫哈末非德里同谋，在刑事法典第109条文下被控，可与第302条文同读。50岁的陈伟忠（Chin Wui Chung，译音）及拿督李志坚同谋，因而抵触刑事法典第109条文（教唆罪名），可与第302条文同读。

要犯拿督李志坚因教唆杀害比尔卡勇，警方也采取第302条文（谋杀）提控李志坚。

美里公正党秘书比尔卡勇于6月21日早上在某市场附近路口交通灯前遭人开枪射杀，根据控状，7月15日，29岁的莫哈末非德里被控于谋杀罪，同日，39岁的李昌伦被控于与莫哈末非德里、50岁的陈威中及拿督李志坚同谋，因而抵触刑事法典第109条文（教唆罪名），可与第302条文同读。（人名皆译音）

在上述条文下，一旦罪成，唯一的刑罚为绞刑。

另一方面，比尔卡勇枪杀案仍有1名通缉犯仍未落网，他就是KONG SIEN MING（35岁）。警方目前仍在寻找该逃犯的下落。