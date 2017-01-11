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屋主以為是放鞭炮 14槍射住宅

发布于 January 11, 2017
警员用警戒线围住案发现场，采证组警员则在搜证。
警员用警戒线围住案发现场，采证组警员则在搜证。


（槟城10日讯）槟城开年首宗枪击案，凌晨屋外传来连串“碰、碰、碰”炮声响，屋主还以为是有人燃放鞭炮，殊不知原来屋外遭枪手连开约14枪射击，警方从多个角度调查，包括是否涉及勒索恐吓！

这起恐吓枪击案是于今晨5时，发生在槟岛靠近比南利路的依斯迈仄路一间双层排屋单位，所幸没造成人命伤亡。

警方封锁现场进行调查工作，发现现场有多个弹壳及枪击痕迹。据观察，案发现场是有人体高度的铁门围着，而枪击痕迹多数是在庭院内的墙壁及木门，至少有10个弹孔。

东北县警区主任米尔助理总监也亲自抵达现场了解情况后向媒体表示，48岁的华裔男事主是一名承包商，他在6时30分准备载送孩子上学时，才发现屋外墙壁及木门都是弹孔。

过后屋主才忆起，在凌晨5时已听到“碰、碰”声，但误以为是有人点燃鞭炮，在出门时才惊觉是自己的住家遭枪手开枪，接着于6时50分报案。

他表示，警方从屋外闭路电视拍摄的片段显示，有两人骑着电单车到场，其中一人开枪，两名嫌犯皆戴着全罩式头盔，而嫌犯是隔着篱笆铁门开枪，子弹射到木门及墙壁。

现场搜证可见嫌犯射击的子弹皆是9毫米口径，一般相信嫌犯是使用自动型手枪作案，现场预计开了至少14枪。

警方初步调查，不排除事发动机旨在恐吓。询及有关是否有涉及收保护费或欠债有关，米尔仅表示，该案件的恐吓动机仍在调查中。

他指出，警方援引1960年军火法令第39条文及刑事法典第506条文（刑事恐吓）下调查。

居住在事主隔壁的女邻居（78岁）受访时表示，由于该枪击案发生在凌晨，所以当时她也不知情，是醒来后才发现有很多的警察。她曾经在庭院清理神台时不小心跌倒，幸亏有事主的相助帮忙叫救护车才救回一命，所以事主是一个好人。

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